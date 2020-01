Ник Кириос хочет поддержать жертв лесных пожаров в Австралии

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте

Завацкая, Савчук и другие теннисисты поздравляют с Новым годом

Ястремская и Костюк встретили Новый год в Австралии

Австралийский теннисист будет жертвовать по 200$ за каждый свой эйс на ближайших турнирах.



30-я ракетка мира планирует помочь пострадавшим от массовых пожаров, которые не утихают на континенте вот уже несколько месяцев.

В соцсетях Кириос объявил, что будет отдавать по 200$ за каждый эйс на соревнованиях летнего сезона в Австралии. Также теннисист призвал организаторов ATP Cup и Tennis Australia провести выставочные/благотворительные акции в преддверии важных турниров: в январе крупные города страны примут командный чемпионат ATP Cup и первый “Шлем” сезона Australian Open. Глава австралийской теннисной федерации Крейг Тайли заявил, что они поддерживают такую инициативу и поэтому болельщикам стоит следить за новостями о предстоящих мероприятиях.

“Это довольно прискорбно, все то, что сейчас происходит, особенно, в моем родном городе – в Канберре, – рассказал Кириос во время медиа-дня в Брисбене. – Город окутан самым опасным дымом в мире. Очевидно, что это очень грустно. На ближайшие 4 месяца не прогнозируют никаких дождей, так что, не похоже, что пожары вскоре утихнут, что также расстраивает. Мне трудно видеть город в таком состоянии. Я уверен, что все эти ребята, напарники по сборной Австралии, будут счастливы помочь. Чем больше мы будем поддерживать такую идею, тем больше шансов, что мы сможем сделать что-то особенное”.

*ДОПОЛНЕНО*

На инициативу Кириоса откликнулся и первая ракетка Австралии Алекс де Минор. “Мне нравится эта идея, я буду отдавать по 250$ за эйс по той причине, что мне кажется, я столько эйсов, как ты, не смогу выполнить, дружище”, – написал в Твиттере де Минор, 18-й номер в рейтинге АТР.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. 😂😂😂 #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud

— alex de minaur (@alexdeminaur) January 2, 2020