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Теннис

Ник Кириос хочет поддержать жертв лесных пожаров в Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Австралийский теннисист будет жертвовать по 200$ за каждый свой эйс на ближайших турнирах.

30-я ракетка мира планирует помочь пострадавшим от массовых пожаров, которые не утихают на континенте вот уже несколько месяцев.

В соцсетях Кириос объявил, что будет отдавать по 200$ за каждый эйс на соревнованиях летнего сезона в Австралии. Также теннисист призвал организаторов ATP Cup и Tennis Australia провести выставочные/благотворительные акции в преддверии важных турниров: в январе крупные города страны примут командный чемпионат ATP Cup и первый “Шлем” сезона Australian Open. Глава австралийской теннисной федерации Крейг Тайли заявил, что они поддерживают такую инициативу и поэтому болельщикам стоит следить за новостями о предстоящих мероприятиях.

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“Это довольно прискорбно, все то, что сейчас происходит, особенно, в моем родном городе – в Канберре, – рассказал Кириос во время медиа-дня в Брисбене. – Город окутан самым опасным дымом в мире. Очевидно, что это очень грустно. На ближайшие 4 месяца не прогнозируют никаких дождей, так что, не похоже, что пожары вскоре утихнут, что также расстраивает. Мне трудно видеть город в таком состоянии. Я уверен, что все эти ребята, напарники по сборной Австралии, будут счастливы помочь. Чем больше мы будем поддерживать такую идею, тем больше шансов, что мы сможем сделать что-то особенное”.

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*ДОПОЛНЕНО*

На инициативу Кириоса откликнулся и первая ракетка Австралии Алекс де Минор. “Мне нравится эта идея, я буду отдавать по 250$ за эйс по той причине, что мне кажется, я столько эйсов, как ты, не смогу выполнить, дружище”, – написал в Твиттере де Минор, 18-й номер в рейтинге АТР.

“Я с вами не на одном уровне, ребята, но я тоже хочу принять участие. 100$ за эйс на турнирах летнего сезона в Австралии”, – написал Джон Миллман, третий номер в сборной.

В первый игровой день ATP Cup австралийская команда сыграет против теннисистов из Германии.

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Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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