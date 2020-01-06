ATP Cup. Сербия – Франция 0:1. Группа А (обновляется)

Новости

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

Элина Свитолина: "Буду ли я разбивать ракетки как Багдатис? Нет, свои ракетки я люблю"

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

На турнире в Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

БРИСБЕН. Второй раунд

ГРУППА А: Сербия – Франция 0:1

Д. Лайович – Б. Пэр 2-6, 7-6(6), 4-6

Н. Джокович – Г. Монфис

Джокович / Троицки – Маю / Роже-Васслен

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