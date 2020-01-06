ATP Cup. Сербия – Франция 0:1. Группа А (обновляется)

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Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации
На турнире в Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
БРИСБЕН. Второй раунд
ГРУППА А: Сербия – Франция 0:1Д. Лайович – Б. Пэр 2-6, 7-6(6), 4-6Н. Джокович – Г. МонфисДжокович / Троицки – Маю / Роже-Васслен
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