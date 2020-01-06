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Теннис

ATP Cup. Сербия – Франция 0:1. Группа А (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 09:59

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Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

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Элина Свитолина: "Буду ли я разбивать ракетки как Багдатис? Нет, свои ракетки я люблю"

04.01.20 11:09

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

На турнире в Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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БРИСБЕН. Второй раунд

ГРУППА А: Сербия – Франция 0:1
Д. Лайович – Б. Пэр 2-6, 7-6(6), 4-6
Н. Джокович – Г. Монфис
Джокович / Троицки – Маю / Роже-Васслен

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Источник: btu.org.ua
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