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Теннис

Элис Мертенс: “Матч против Цуренко был непростым, но я справилась”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В первом круге третья ракетка Shenzhen Open обыграла украинку Лесю Цуренко.

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“Это был непростой матч, но, кажется, что я справилась очень хорошо. Я сохраняла спокойствие. Я рада, что выступаю в Шэньчжэне, и надеюсь, что проведу здесь ещё много матчей.

Я очень много работала во время межсезонья и надеюсь, что эти усилия оправдаются. После сегодняшней победы я стала чувствовать себе увереннее”.

>>> Обзор матча Леся Цуренко – Элис Мертенс в Шэньчжэне (ВИДЕО)

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За выход в четвертьфинал Мертенс поспорит с обладательницей wild card Ван Сиюй из Китая.

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🎾 Леся Цуренко в матче @shenzhenopen против 17-й ракетки мира Элис Мертенс. Сегодня Леся сыграла свой первый матч с августа прошлого года #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Tsurenko #WTA #tennis #tennislife #tennislove

Публикация от Большой Теннис Украины (@tennis.ukraine) 5 Янв 2020 в 10:48 PST

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Источник:
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Источник: btu.org.ua
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