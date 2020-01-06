Элис Мертенс: “Матч против Цуренко был непростым, но я справилась”

За выход в четвертьфинал Мертенс поспорит с обладательницей wild card Ван Сиюй из Китая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🎾 Леся Цуренко в матче @shenzhenopen против 17-й ракетки мира Элис Мертенс. Сегодня Леся сыграла свой первый матч с августа прошлого года #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Tsurenko #WTA #tennis #tennislife #tennislove
Публикация от Большой Теннис Украины (@tennis.ukraine) 5 Янв 2020 в 10:48 PST
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!