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Куэвас показал, как сильно хочет играть после предупреждения от судьи (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Пабло Куэвас эмоционально отреагировал на замечание арбитра.

Уругваец в матче ATP Cup против Николоза Басилашвили получил предупреждение от судьи Аделя Нура за неспортивное поведение. По мнению Нура, теннисист не прикладывал достаточно усилий и халатно относился к игре. Куэвас хотел покинуть площадку, но соперник убедил его продолжить поединок. Пабло, вернувшись на корт, решил потроллить судью и демонстративно готовился к приему подачи. В итоге, встреча завершилась со счетом 6-4, 1-6, 6-4 в пользу грузина.

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A post shared by Tennis TV (@tennistv) on Jan 8, 2020 at 4:28am PST

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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