Куэвас показал, как сильно хочет играть после предупреждения от судьи (ВИДЕО)

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Пабло Куэвас эмоционально отреагировал на замечание арбитра.



Уругваец в матче ATP Cup против Николоза Басилашвили получил предупреждение от судьи Аделя Нура за неспортивное поведение. По мнению Нура, теннисист не прикладывал достаточно усилий и халатно относился к игре. Куэвас хотел покинуть площадку, но соперник убедил его продолжить поединок. Пабло, вернувшись на корт, решил потроллить судью и демонстративно готовился к приему подачи. В итоге, встреча завершилась со счетом 6-4, 1-6, 6-4 в пользу грузина.

