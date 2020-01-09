Куэвас показал, как сильно хочет играть после предупреждения от судьи (ВИДЕО)

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Пабло Куэвас эмоционально отреагировал на замечание арбитра.
Уругваец в матче ATP Cup против Николоза Басилашвили получил предупреждение от судьи Аделя Нура за неспортивное поведение. По мнению Нура, теннисист не прикладывал достаточно усилий и халатно относился к игре. Куэвас хотел покинуть площадку, но соперник убедил его продолжить поединок. Пабло, вернувшись на корт, решил потроллить судью и демонстративно готовился к приему подачи. В итоге, встреча завершилась со счетом 6-4, 1-6, 6-4 в пользу грузина.
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A post shared by Tennis TV (@tennistv) on Jan 8, 2020 at 4:28am PST
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