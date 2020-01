Бьянка Андреєску пропустит первый Grand Slam сезона

#Australian Open, #Андреєску

Источник – btu.org.иа.

Канадская теннисистка, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андреєску снялась с Australian Open

Об этом рассказала сам теннисистка.

Андреєску пропустит турнир из-за проблем с коленом.

US Open champion Bianca Andreescu has withdrawn from the Australian Open. https://t.co/zfRb8yRjV5

— WTA Insider (@WTA_insider) January 11, 2020