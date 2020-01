ATP Cup. Сборная Испании одолела бельгийцев и вышла в полуфинал

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

На командном турнире в Сиднее сыграны все матчи в 1/4 финала.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

Сидней. Четвертьфинал

Испания – Бельгия 2:1

Р. Баутиста-Агут – К. Коппеянс 6-1, 6-4

Р. Надаль – Д. Гоффен 4-6, 6-7(3)

Карреньо-Буста / Надаль – Жилле / Флиген 6-7(7), 7-5, 10-7

В полуфинале испанцы встретятся с теннисистами из Австралии.

В первом полуфинале дня сыграют сборные Сербии и России.

Believe it, 🇧🇪 #TeamBelgium!@David__Goffin improves to 2-0 against Nadal on hardcourt, defeating the world No. 1 6-4 7-6(3). We’ll have a live doubles match to decide our last semi-finals team!#ATPCup | #Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/ioGUVkQLzD

NEVER WRITE THEM OFF 🙌🇪🇸@RafaelNadal and @pablocarreno91 come from a set down to beat Belgium 6-7 7-5 10-7 and book Spain’s spot in the semi-finals of the #ATPCup! pic.twitter.com/p6YTZPHIrV

— Tennis TV (@TennisTV) January 10, 2020