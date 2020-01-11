Доха. Вавринка и Рублёв продолжают борьбу на турнире

Новости

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Нa соревнованиях ATP в Катаре определились все полуфиналисты.



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Доха, Катар • 6-11 января • хард • $1,465,260

Действующий чемпион: Роберто Баутиста Агут (Испания)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

К. Муте (Франция) – Ф. Вердаско (Испания) 6-4, 4-6, 6-4

А. Рублев (Россия, 2) – П-Ю. Эрбер (Франция) 6-4, 6-3

М. Кецманович (Сербия) – М. Фучович (Венгрия) 6-2, 6-0

С. Вавринка (Швейцария, 1) – А. Бедене (Словения) 6-3, 6-4

В матчах 1/2 финала встретятся Стэн Вавринка (АТР 15) и Корентен Муте (АТР 81), а также Андрей Рублёв (АТР 23) и Миомир Кецманович (АТР 62). Для обоих пар соперников это будут первые очные поединки.

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Фото: EPA.