Доха. Вавринка и Рублёв продолжают борьбу на турнире

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Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале
Нa соревнованиях ATP в Катаре определились все полуфиналисты.Qatar ExxonMobil Open – ATP Tour 250Доха, Катар • 6-11 января • хард • $1,465,260Действующий чемпион: Роберто Баутиста Агут (Испания)Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
ЧетвертьфиналК. Муте (Франция) – Ф. Вердаско (Испания) 6-4, 4-6, 6-4А. Рублев (Россия, 2) – П-Ю. Эрбер (Франция) 6-4, 6-3М. Кецманович (Сербия) – М. Фучович (Венгрия) 6-2, 6-0С. Вавринка (Швейцария, 1) – А. Бедене (Словения) 6-3, 6-4
В матчах 1/2 финала встретятся Стэн Вавринка (АТР 15) и Корентен Муте (АТР 81), а также Андрей Рублёв (АТР 23) и Миомир Кецманович (АТР 62). Для обоих пар соперников это будут первые очные поединки.
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Фото: EPA.
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