ATP Cup. Финал: Испания – Сербия (расписание)

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В воскресенье на командном чемпионате в Сиднее пройдет решающее противостояние.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
Сидней. Финал / 12 января
Испания – Сербия (12:00 по местному времени)Роберто Баутиста-Агут – Душан ЛайовичРафаэль Надаль – Новак ДжоковичКарреньо-Буста – Джокович / Троицки
На пути в финал теннисисты из Испании праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии, Бельгии и Австралии. Сборная Сербии была сильнее команд из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.
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Фото: Getty Images.
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