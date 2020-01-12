ATP Cup. Финал: Испания – Сербия (расписание)

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В воскресенье на командном чемпионате в Сиднее пройдет решающее противостояние.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

Сидней. Финал / 12 января

Испания – Сербия (12:00 по местному времени)

Роберто Баутиста-Агут – Душан Лайович

Рафаэль Надаль – Новак Джокович

Карреньо-Буста – Джокович / Троицки

На пути в финал теннисисты из Испании праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии, Бельгии и Австралии. Сборная Сербии была сильнее команд из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.



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Фото: Getty Images.