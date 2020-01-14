Аделаида. Даяна Ястремская против Анжелик Кербер во втором круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает свои выступления на Премьере в Аделаиде и завтра, в матче за выход в четвертьфинал, сыграет с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер. Поединок пройдет на Центральном корте и начнется не 05:00 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 22-я ракетка мира



Дата рождения: 15/05/2000 (19 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 22 (04/11/2019)

Побед/поражений за карьеру: 132/73

Призовые за карьеру: $1,639,577

Даяна Ястремская на портале БТУ

Анжелик Кербер (Германия) – 18-я ракетка мира



Дата рождения: 18/01/1988 (31 год)

Место рождения: Бремен, Германия

Рост: 173 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 12 (2018 – Sydney, Wimbledon; 2016 – Australian Open, Stuttgart, US Open; 2015 – Charleston, Stuttgart, Birmingham, Stanford; 2013 – Linz; 2012 – Paris [Indoors], Copenhagen)

Высший рейтинг WTA: 1 (12/09/2016) – 34 недели на первой строчке рейтинга WTA (13-й результат в истории)

Побед/поражений за карьеру: 623/331

Призовые за карьеру: $29,306,657

Анжелик Кербер на портале БТУ

H2H: 0-0

Путь на турнире:

Даяна Ястремская

R1 – Тимеа Бабош (Венгрия, 86) 7-5 6-3

Анжелик Кербер

R1 – Ван Цян (Китай) 6-1 6-3

История на турнире: Даяна Ястремская – 1/0. Даяна Ястремская проводит свой второй матч на новом турнире в Аделаиде | Анжелик Кербер – 1/0. Для Кербер это также будет второй поединок на соревнованиях в Аделаиде;

Выступления на харде: Даяна Ястремская – 54/31 (в этом году – 1/1) | Анжелик Кербер – 335/165 (в этом году – 1/1);

Выступления в сезоне 2020 Даяна Ястремская – 1/1. Даяна Ястремская проиграла Кики Бертенс в стартовом матче на турнире в Брисбене | Анжелик Кербер также неудачно сыграла в Брисбене, уступив Саманте Стосур;

Последние пять матчей: Даяна Ястремская – П, В, П, П, В | Анжелик Кербер – П, В, П, П, В

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 5/3. Ястремская выиграла один из четырех последних матчей против немецких теннисисток. В прошлом году она обыграла Лауру Зигемунд в Хобарте и уступила Юлии Гергес в Бирмингеме | Анжелик Кербер 15/21. Интересно, что последние 17 матчей против украинок, Кербер провела против Элины Свитолиной и Леси Цуренко. Последний такой поединок состоялся в прошлом году, когда немка обыграла Цуренко в Мадриде;

Котировки букмекеров: Букмекеры небольшое предпочтение в этом поединке отдают Даяне Ястремской и предлагают коэффициент на ее победу – 1,775. Успех экс-первой ракетки мира оценивается коэффициентом 2,04;

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