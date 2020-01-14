Аделаида. Даяна Ястремская против Анжелик Кербер во втором круге: превью матча
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает свои выступления на Премьере в Аделаиде и завтра, в матче за выход в четвертьфинал, сыграет с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер. Поединок пройдет на Центральном корте и начнется не 05:00 по киевскому времени
Даяна Ястремская (Украина) – 22-я ракетка мира
Дата рождения: 15/05/2000 (19 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 22 (04/11/2019)
Побед/поражений за карьеру: 132/73
Призовые за карьеру: $1,639,577
Даяна Ястремская на портале БТУ
Анжелик Кербер (Германия) – 18-я ракетка мира
Дата рождения: 18/01/1988 (31 год)
Место рождения: Бремен, Германия
Рост: 173 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 12 (2018 – Sydney, Wimbledon; 2016 – Australian Open, Stuttgart, US Open; 2015 – Charleston, Stuttgart, Birmingham, Stanford; 2013 – Linz; 2012 – Paris [Indoors], Copenhagen)
Высший рейтинг WTA: 1 (12/09/2016) – 34 недели на первой строчке рейтинга WTA (13-й результат в истории)
Побед/поражений за карьеру: 623/331
Призовые за карьеру: $29,306,657
Анжелик Кербер на портале БТУ
H2H: 0-0
Путь на турнире:
Даяна Ястремская
R1 – Тимеа Бабош (Венгрия, 86) 7-5 6-3
Анжелик Кербер
R1 – Ван Цян (Китай) 6-1 6-3
История на турнире: Даяна Ястремская – 1/0. Даяна Ястремская проводит свой второй матч на новом турнире в Аделаиде | Анжелик Кербер – 1/0. Для Кербер это также будет второй поединок на соревнованиях в Аделаиде;
Выступления на харде: Даяна Ястремская – 54/31 (в этом году – 1/1) | Анжелик Кербер – 335/165 (в этом году – 1/1);
Выступления в сезоне 2020 Даяна Ястремская – 1/1. Даяна Ястремская проиграла Кики Бертенс в стартовом матче на турнире в Брисбене | Анжелик Кербер также неудачно сыграла в Брисбене, уступив Саманте Стосур;
Последние пять матчей: Даяна Ястремская – П, В, П, П, В | Анжелик Кербер – П, В, П, П, В
Национальный фактор: Даяна Ястремская – 5/3. Ястремская выиграла один из четырех последних матчей против немецких теннисисток. В прошлом году она обыграла Лауру Зигемунд в Хобарте и уступила Юлии Гергес в Бирмингеме | Анжелик Кербер 15/21. Интересно, что последние 17 матчей против украинок, Кербер провела против Элины Свитолиной и Леси Цуренко. Последний такой поединок состоялся в прошлом году, когда немка обыграла Цуренко в Мадриде;
Котировки букмекеров: Букмекеры небольшое предпочтение в этом поединке отдают Даяне Ястремской и предлагают коэффициент на ее победу – 1,775. Успех экс-первой ракетки мира оценивается коэффициентом 2,04;
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