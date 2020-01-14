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Теннис

Калинина проиграла в Никулеску в квалификации Australian Open

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Матч длился почти один час 59 минут

#Australian Open, #Калинина

Источник – Чемпион.

В четвертьфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) уступила румынке Монике Никулеску (№127 WTA).

Матч продолжался почти два часа.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн (Австралия)
Призовой фонд $71,000,000
Квалификация, четвертьфинал

Моника Никулеску – Ангелина Калинина 7:6 (9:7), 6:2

Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.

Источник: champion.com.ua
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