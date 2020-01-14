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Теннис

Катарина Завацкая: “Голова болит четвертый день, очень тяжело”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня в Мельбурне стартовал квалификационный этап. Из-за плохого качества воздуха в следствии лесных пожаров был задержан старт отборочных матчей, а теннисисты жаловались на недомогание.

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“Очень непросто… Голова болит четвертый день, очень тяжело, – рассказала об игровых условиях в Мельбурне Катарина Завацкая. Украинка получила четвёртый номер посева и в первом раунде встретится с китаянкой Ма Шуюэ (№240). – Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма! Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше…”.

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На тренировке Завацкой побывал экс-игрок и тренер Тьерри Асьон. Ранее с французом сотрудничала Элина Свитолина.

“Как с тренером я с ним не работаю, но я занимаюсь физической подготовкой в его академии. Сегодня он просто решил прийти на корт и посмотреть тренировку, подсказать что-то. Если получится, то придёт завтра на матч”, – отметила Завацкая.

В прошлом году Катарина Завацкая впервые сыграла в Мельбурне, уступив в первом круге отбора.

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A post shared by Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_) on Jan 13, 2020 at 11:41pm PST

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Источник:
btu.org.ua

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Источник: btu.org.ua
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