Катарина Завацкая: “Голова болит четвертый день, очень тяжело”

Украинская теннисистка готовится к выступлению на Открытом чемпионате Австралии.



Сегодня в Мельбурне стартовал квалификационный этап. Из-за плохого качества воздуха в следствии лесных пожаров был задержан старт отборочных матчей, а теннисисты жаловались на недомогание.

“Очень непросто… Голова болит четвертый день, очень тяжело, – рассказала об игровых условиях в Мельбурне Катарина Завацкая. Украинка получила четвёртый номер посева и в первом раунде встретится с китаянкой Ма Шуюэ (№240). – Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма! Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше…”.

На тренировке Завацкой побывал экс-игрок и тренер Тьерри Асьон. Ранее с французом сотрудничала Элина Свитолина.

“Как с тренером я с ним не работаю, но я занимаюсь физической подготовкой в его академии. Сегодня он просто решил прийти на корт и посмотреть тренировку, подсказать что-то. Если получится, то придёт завтра на матч”, – отметила Завацкая.

В прошлом году Катарина Завацкая впервые сыграла в Мельбурне, уступив в первом круге отбора.

