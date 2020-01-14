Свитолина забила тревогу перед стартом Ausralian Open

Теннисистка оценила загрязнения воздуха в Мельбурне
#Свитолина, #Australian Open
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала тревожный пост о качестве воздуха в Мельбурне, где уже стартовали матчи квалификации, а на следующей неделе начнутся матчи основного турнира.
Это она сделала на своей странице в Twitter.
“Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать”, – написала Свитолина.
“Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать”, – написала Свитолина.
Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.
Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.
Ранее Стаховский победил словенца.
Напомним, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.
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