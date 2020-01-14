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Теннис

Свитолина забила тревогу перед стартом Ausralian Open

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Теннисистка оценила загрязнения воздуха в Мельбурне

#Свитолина, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала тревожный пост о качестве воздуха в Мельбурне, где уже стартовали матчи квалификации, а на следующей неделе начнутся матчи основного турнира.

Это она сделала на своей странице в Twitter.

“Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать”, – написала Свитолина.

Ранее Стаховский победил словенца.

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Напомним, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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