Свитолина забила тревогу перед стартом Ausralian Open

Теннисистка оценила загрязнения воздуха в Мельбурне

#Свитолина, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала тревожный пост о качестве воздуха в Мельбурне, где уже стартовали матчи квалификации, а на следующей неделе начнутся матчи основного турнира.

Это она сделала на своей странице в Twitter.

“Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать”, – написала Свитолина.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.

Ранее Стаховский победил словенца.

Напомним, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.