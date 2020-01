Ястремская на отказе обыграла Кербер на турнире в Австралии

Во втором сете венгерка отказалась продолжать играть

#Ястремская, #Кербер

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) победила венгерку Анджеліку Кербер (№18 WTA) во втором круге турнира Adelaide International в Австралии.

Во втором сете венгерка отказалась продолжать играть. Матч продолжался 46 минут.

.@D_Yastremska progresses to the @AdelaideTennis quarterfinals as Kerber retires at 6-3, 2-0. pic.twitter.com/pAusyMvdxw

— WTA (@WTA) January 15, 2020