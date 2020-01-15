Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open

Матч длился почти один час 59 минут

#Australian Open, #Калинина

Источник – Чемпион.

В четвертьфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) уступила румынке Монике Никулеску (№127 WTA).

Матч продолжался почти два часа.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн (Австралия)

Призовой фонд $71,000,000

Квалификация, четвертьфинал

Моника Никулеску – Ангелина Калинина 7:6 (9:7), 6:2

Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.