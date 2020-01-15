Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open

Матч длился почти один час 59 минут
#Australian Open, #Калинина
Источник – Чемпион.
В четвертьфинале квалификации Australian Open украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) уступила румынке Монике Никулеску (№127 WTA).
Матч продолжался почти два часа.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн (Австралия)
Призовой фонд $71,000,000
Квалификация, четвертьфинал
Моника Никулеску – Ангелина Калинина 7:6 (9:7), 6:2
Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.
Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.
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