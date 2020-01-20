Юлия Бейгельзимер: “Для Свитолиной будет важна первая подача, а Бондаренко нужно запастись терпением”

Украинская экс-теннисистка и тренер – о предстоящем старте Элины Свитолиной, Катерины Бондаренко и Катерины Козловой на Australian Open



Во вторник у украинских болельщиков насыщенный игровой день. На корт выйдут четыре украинки: Элина Свитолина против Кэти Бултер, Даяна Ястремская против Кайи Юван (матч, который перенесли с понедельника), Катерина Бондаренко против Арины Родионовой и Катерина Козлова против Присциллы Хон.



Каждому игроку нужно время и свое количество сыгранных матчей, чтобы войти в игровую форму после предсезонной подготовки. Поэтому первые турниры всегда сложные, это своеобразная пристрелка. Для Элины матч против англичанки станет вторым в этом сезоне. Кэти Бултер пропустила около шести месяцев в 2019 году и продолжала играть соревнования весь ноябрь и декабрь, не делая паузу в конце года. Я думаю, что начало матча будет не самым простым для Свитолиной, ей нужно будет войти в ритм и почувствовать свою игру. Англичанка в данном случае – именно тот соперник, который нужен для такого первого круга. Она обладает хорошей подачей и основывает на ней свою атаку в розыгрыше. Когда ее подача не приносит ожидаемого преимущества, Бултер не чувствует уверенности на задней линии. Еще одна отличительная особенность англичанки – это ее рост, она очень высокая и, как следствие, не очень хорошо двигается. Я думаю, что если Элина сконцентрируется на качественном приеме и на высоком проценте первой подачи с ее стороны, чтобы не давать сопернице атаковать с приема, то она имеет очень хорошие шансы на победу в двух сетах.

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Катя Бондаренко во второй раз возвращается в тур после рождения ребенка. Я думаю, что уже одно это – доказательство того, как сильно она любит спорт и как велика у нее воля к победе. Эти качества не раз помогали Кате в самые сложное моменты. Она прекрасно знает свою соперницу. Родионова родилась в России, но уже много лет играет за Австралию. Арина провела предсезонку у себя дома в Мельбурне и, судя по всему, отлично подготовилась к новому сезону. На турнире в Аделаиде она прошла квалификацию и в первом круге одержала победу над Слоан Стивенс. По стилю игры австралийка скорее предпочитает контратаку. Ее сильная сторона – это движение по корту, создается впечатление, что ей очень сложно забить. Я думаю, что Кате нужно будет запастись терпением, но при этом играть активно и быть готовой доигрывать у сетки. Очень многое будет зависеть от того, как Катя будет подавать, потому что Родионова хорошо принимает. Матч не будет простым, особенно учитывая то, что у Арины будет поддержка болельщиков.



Катя Козлова тоже играет против австралийки, ее соперницей в первом круге будет Присцилла Хон. Эта теннисистка не так известна нашим болельщикам. Хон не обладает мощными размерами, но она очень быстро двигается и хорошо чувствует мяч. Играет активно, обладает хорошей вариативностью. Она любить менять ритм, затягивать соперника в розыгрыш на задней линии и неожиданно ускорять один удар. Но при этом я думаю, что общий уровень игры у нее ниже, чем у Кати, и, если Козлова сыграет стабильно и дисциплинированно, она победит.





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