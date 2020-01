Тренер Ястремской резко ответил на обвинения Возняцки

Саша Бажин прокомментировал состояние здоровья Даяны Ястремской

Источник – btu.org.иа.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская имела проблемы со здоровьем перед матчем с Каролин Возняцки.

Об этом рассказал тренер украинки Саша Бажин.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself

— sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020