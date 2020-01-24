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Теннис

Наоми Осака: “Я люблю Гауфф, но мне нравится ей проигрывать”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В третьем круге турнира четвёртая ракетка мира проиграла американке Кори Гауфф.

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“Я люблю её, но мне нравится ей проигрывать. Никто не хочет проигрывать 15-летней теннисистке. Но сейчас такова реальность. И поражение не зависит от возраста соперницы. Конечно, она заслужила выступать здесь. Мне необходимо работать ещё усерднее.

Сегодня был один из тех дней, когда я ничего не могу сделать правильно. Даже мой бэкхенд, который всегда был стабильным. Ничего не попадало, хотя я знала, куда надо пробивать. Пока что во мне нет чемпионского мышления. Некоторые могут выигрывать матчи, даже не играя на все 100%, но не я. Мне бы очень хотелось его иметь, но, похоже, предстоит долгий путь”.

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Кори Гауфф: “Мне кажется, что моя жизнь это какое-то сумасшествие”

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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