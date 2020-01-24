Свитолина сыграет с Мугурусою на корте Рода Лэйвера

Источник – Чемпион.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open сыграет против экс-первой ракетки мира Гарбіньє Мугуруси из Испании.
Матч состоится 25 января, на центральном которые имени Рода Лэйвера.
Начало в 10:00 по киевскому времени.
Напомним, Свитолина и Мугуруса встречались 11 раз. Преимущество на стороне украинской Примы – 7:4.
Во втором круге Свитолина в двух сетах победила америеканку Дэвис (6:2, 7:6 (6)), а Мугуруса не без проблем одолела Томлянович (6:3, 3:6, 6:3).
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