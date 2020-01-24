Уильямс вылетела с Australian Open

Серена Уильямс не смогла пробиться в следующий круг турнира
#Уильямс
Источник – Чемпион.
Американская теннисистка Серена Уильямс покинула Australian Open.
В матче третьего круга 38-летняя Уильямс проиграла китаянке Ван Цян.
Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Уильямс 8 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Третий круг, 24 января
Ван Цян – Серена Уильямс 6:4, 6:7 (2), 7:5
Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.
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