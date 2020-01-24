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Теннис

Уильямс вылетела с Australian Open

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Серена Уильямс не смогла пробиться в следующий круг турнира

#Уильямс

Источник – Чемпион.

Американская теннисистка Серена Уильямс покинула Australian Open.

В матче третьего круга 38-летняя Уильямс проиграла китаянке Ван Цян.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Уильямс 8 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Третий круг, 24 января

Ван Цян – Серена Уильямс 6:4, 6:7 (2), 7:5

Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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