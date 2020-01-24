Уильямс вылетела с Australian Open

Серена Уильямс не смогла пробиться в следующий круг турнира

#Уильямс

Источник – Чемпион.

Американская теннисистка Серена Уильямс покинула Australian Open.

В матче третьего круга 38-летняя Уильямс проиграла китаянке Ван Цян.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Уильямс 8 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Третий круг, 24 января

Ван Цян – Серена Уильямс 6:4, 6:7 (2), 7:5

Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.