Australian Open. Зверев сыграет с Рублёвым, Иснер не смог доиграть свой матч

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Australian Open. Белинский дебютирует в основе юниорского "Шлема"

Юлия Бейгельзимер: "У Свитолиной есть преимущество в противостоянии с Мугурусой"

Результаты матчей субботы на Открытом чемпионате Австралии.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 7) – Фернандо Вердаско (Испания) 6-2, 6-2, 6-4

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – Джон Иснер (США, 19) 6-4, 4-1, отказ

– Александр Зверев второй год подряд вышел в четвертый раунд на австралийском Шлеме. Седьмой сеяный сыграет в 1/8 финала против Андрея Рублёва, чья победная серия уже насчитывает 15 матчей (в одиночном разряде на официальных турнирах). Ранее соперники встречались на корте трижды и все матчи в свой актив записал Зверев, не проиграв россиянину ни одного сета.

– 19-й сеяный Джон Иснер снялся по ходу второй партии против Стэна Вавринки. Соперники провели на корте чуть больше часа. 34-летний швейцарец впервые с 2017 года будет бороться за выход в четвертьфинал.

В четвертом круге Стэн Вавринка встретится с победителем матча Даниил Медведев – Алексей Попырин.

Feel better soon, John!

Isner is forced to retire against @stanwawrinka. The 🇨🇭 advances to the fourth round 6-4 4-1 ret. and will meet the winner of Medvedev/Popyrin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/1JEkS9LSb2

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020