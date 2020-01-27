Australian Open. Зверев прерывает победную серию Рублёва на пути в четвертьфинал

Четвертый круг Александр Зверев (Германия, 7) – Андрей Рублёв (Россия, 17) 6-4, 6-4, 6-4
Для теннисистов это был четвертый очный поединок. Зверев оформил победы в прошлых трех встречах, не отдав сопернику ни одного сета. Для 22-летнего Александра Зверева это будет третий четвертьфинал на турнирах Большого Шлема в карьере (Ролан Гаррос 2018-2019) и первый на Открытом чемпионате Австралии.
Соперники провели на корте примерно 1,5 часа. Зверев записал в свой актив 11 эйсов при 3 двойных ошибках, 34 виннера при 23 невынужденных ошибках, реализовал 3 брейкпоинта из 7. Рублёв не заработал ни одного брейкпоинта, выполнил 5 эйсов при 5 двойных, 17 виннеров при 24 невынужденных ошибках. Победная серия россиянина в одиночных матчах на официальных турнирах насчитывала 15 игр.