Теннисный мир отреагировал на гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Несколько часов назад стало известно, что легенда НБА Коби Брайант разбился на частном вертолете под Лос-Анджелесом. Баскетболисту был 41 год. Известно, что на борту находилась также его дочь Дженна (13 лет) и еще один ребенок с отцом



Сергей Стаховский: “Шокирован…..катастрофа для всего мирового спорта…”

Род Лейвер: “Ужасно грустно просыпаться с такими новостями. Покойся с миром Коби Брайант. Слишком молодой. Глубокие соболезнования родным и близким спортивной легенды”.

Terribly sad to wake up to this news today. RIP Kobe Bryant. Too young. Deepest condolences to family and friends of the sporting legend.

Ким Клийстерс: Коби, ты был настоящим вдохновителем меня, как спортсмена. Я всегда восхищалась твоим профессионализмом, драйвом, самоотдачей. Наши мысли всегда с тобой. Покойся с миром”

Kobe – you were a true inspiration to me as an athlete. I always admired your professionalism, drive and dedication. Our thoughts are with your loved ones. RIP. 💔 pic.twitter.com/q9HLczKKo8

All of us at the Australian Open send our condolences to the family and friends of Kobe and Gianna Bryant, and everyone touched by today’s tragedy. RIP.

I truly can’t believe this. My heart is so heavy. Rest In Peace Kobe. What an unimaginable loss. All of my prayers to your loved ones. ♥️🙏🏾😭

Life is so precious man. I was a huge fan. RIP Mamba

Praying for the Bryant family 💔

Please no way

Can’t believe what I’m hearing. RIP 😢❤️🙏🏼 #MambaMentalityForever https://t.co/xP1Sc0VJ3z

Life can be so cruel. Tough to take in this terrible tragedy.

RIP Kobe. Sending my sincere condolences to the Bryant family 💔

