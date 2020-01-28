Ястремская не будет защищать титул в Хуахине

Турнир в Хуахине стартует 10 февраля
#Ястремская, #Хуахин
Источник – sport.ua.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия на турнире международной серии в Хуахине.
Об этом сообщает ВТУ.
Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла в Хуахине свой второй титул WTA, обыграв в драматическом финале австралийку Айлу Томлянович.
На следующей неделе Ястремская в составе сборной Украины заявлена на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Украинки сыграют против сборных Хорватии и Болгарии в групповом раунде.
Турнир в Хуахине стартует 10 февраля. В феврале Даяна планирует сыграть на турнирах серии Премьер в Дубае (17-23 февраля) и Премьер 5 в до сих Пор (24 февраля – 01 марта).
Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open.
Напомним, Киченок выбыла из парного турнира Australian Open.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: