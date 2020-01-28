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Теннис

Ястремская не будет защищать титул в Хуахине

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Турнир в Хуахине стартует 10 февраля

#Ястремская, #Хуахин

Источник – sport.ua.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия на турнире международной серии в Хуахине.

Об этом сообщает ВТУ.

Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла в Хуахине свой второй титул WTA, обыграв в драматическом финале австралийку Айлу Томлянович.

На следующей неделе Ястремская в составе сборной Украины заявлена на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Украинки сыграют против сборных Хорватии и Болгарии в групповом раунде.

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Турнир в Хуахине стартует 10 февраля. В феврале Даяна планирует сыграть на турнирах серии Премьер в Дубае (17-23 февраля) и Премьер 5 в до сих Пор (24 февраля – 01 марта).

Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open.

Напомним, Киченок выбыла из парного турнира Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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