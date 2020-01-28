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Теннис

Les Petits As. Пономарь и Фирман стартовали с побед

Евгений НикитюкНет комментариев
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Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)
Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

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Александр Пономарь, посеянный в Тарбе под третьим номером, в первом круге уверенно обыграл обладателя wild card Чарли Кэмуса из Австралии – 6:2, 6:1. Дальше соперником 14-летнего одессита станет ливанец Фади Бидан.

Анастасия Фирман, получившая 11-й номер посева, праздновала победу также в двух сетах, победив француженку Флавию Ската, которой была предоставлена wild card: 6:2, 6:3. Во втором круге 14-летняя уроженка Киева встретится с победительницей матча между австрийкой Тамарой Костич и Сапир Коєн из Израиля.

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К сожалению выступление в одиночном разряде завершили Роман Венгер и Анна Ващенко. С другими результатами понедельника украинцев на турнирах ITF и Tennis Europe можно ознакомиться здесь.

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Фото: Les Petits As.

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Источник: btu.org.ua
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