Les Petits As. Пономарь и Фирман стартовали с побед

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Украинцы выиграли первые матчи на юниорском турнире во Франции
Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Пономарь, посеянный в Тарбе под третьим номером, в первом круге уверенно обыграл обладателя wild card Чарли Кэмуса из Австралии – 6:2, 6:1. Дальше соперником 14-летнего одессита станет ливанец Фади Бидан.
Анастасия Фирман, получившая 11-й номер посева, праздновала победу также в двух сетах, победив француженку Флавию Ската, которой была предоставлена wild card: 6:2, 6:3. Во втором круге 14-летняя уроженка Киева встретится с победительницей матча между австрийкой Тамарой Костич и Сапир Коєн из Израиля.