Пожары, сенсации, скандалы и слезы – итоги первой недели Australian Open

Обзор главных событий первой игровой недели в женской сетке Открытого чемпионата Австралии



Вопреки частым разговорам и неоднократным возмущениям спортсменов по поводу критической экологической ситуации в Австралии в связи с лесными пожарами, главный турнир стартовой части сезона, один из четырех турниров Большого Шлема, – Australian Open в сто восьмой раз открыл свои ворота, как и планировалось, 20-го января.

Действительно, экологическая ситуация страны-материка оставляет желать лучшего. Спасатели вот уже 6-й месяц вынуждены бороться с огнем небывалых масштабов, в результате которого погибло более 1 млрд. животных, а тысячи людей покинули свои дома в поисках нового места жительства с надеждой однажды вернуться на родину.

В соцсетях некоторые спортсмены, в частности украинские теннисистки, Элина Свитолина и Марта Костюк, делились с подписчиками информацией относительно состояния атмосферы в Австралии. Публикация Свитолиной чем-то даже была похожа на возмущение. А во время матча квалификации одна теннисистка начала задыхаться и была вынуждена досрочно завершить поединок. Поэтому вполне закономерно начали ходить слухи о возможном переносе старта Открытого чемпионата Австралии. Честно говоря, в это слабо верилось, так как Australian Open – соревнования мирового масштаба, перенос которых практически невозможен.

Тем не менее, игроки и организаторы соревнований не могли закрыть глаза на происходящее, и по инициативе австралийского теннисиста Ника Кириоса был проведен благотворительный вечер с участием главных звезд мирового тенниса, в ходе которого было собрано более 5 млн. долларов в поддержку пострадавших от природных катаклизмов. Кроме того, организаторами было запущено множество разнообразных благотворительных ивентов. К примеру, на официальном сайте турнира любой болельщик может выбрать своего любимого игрока и делать пожертвования в виде определенной суммы, каждый раз, когда тот будет подавать на вылет.

Огромный респект всем тем, кто не остался в стороне и всячески помогает потерпевшим от лесных пожаров в Австралии.

Далее о главных событиях минувшей игровой недели Открытого чемпионата Австралии, в которой как всегда было множество интриг, сенсаций, скандалов и интереснейших поединков.

Украинский след

В этом году сразу пять украинок вышли на корты «Мельбурн Парка», что на одну больше в сравнении с прошлогодними соревнованиями. Еще у четверых была возможность пробиться в основную сетку сквозь сито квалификации, но, к сожалению, ни одной из девушек не удалось выйти хотя бы в финал отборочного турнира.

Три представительницы Украины – Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова – синхронно уступили австралийкам уже в первом круге и зачехлили ракетки на стадии зарождения первого «мэйджора» сезона. Третья ракетка Украины, Леся Цуренко, заставила знатно понервничать местных фанатов, а украинцев – поверить в чудо, взяв первый сет у первой ракетки мира – Эшли Барти. Но лидера мирового рейтинга это нисколько не сломило и, собравшись с силами, она не оставила шансов Цуренко в последующих двух партиях. Таким образом, Эшли уже в третий раз за три месяца переигрывает украинских спортсменок (Свитолину – на итоговом турнире WTA, Ястремскую – в финале Аделаиды, и вот теперь Лесю Цуренко).



Довольно качественная игра Даяны Ястремской, которую она демонстрирует в последнее время, позволила ей в отличной форме подойти к Открытому чемпионату Австралии. Стартовала 23-я сеянная с уверенной победы над своей ровесницей, Кайей Юван (6-1, 6-1), и вышла во второй круг, где ей предстояло сразиться с экс-первой ракеткой мира, датской легендой – Каролин Возняцки. Начала Даяна этот матч очень уверенно, поведя 5-1 в первом сете. Но затем произошло что-то невероятное. Игра украинки вдруг резко разладилась, Возняцки начала показывать свой теннис, держа мяч в игре, поджидая ошибки соперницы. Все это в сумме помогло датчанке выиграть шесть(!) геймов к ряду и, тем самым первый сет, а за тем и матч. Но, не смотря на столь ранний вылет из турнира, прогресс в игре Даяны ощутим. Сегодня она может навязывать неплохую борьбу топ-игрокам. Немного не хватает стабильности по ходу матча, но ей всего 19 лет и вся карьера еще впереди.

Интересно, что по завершению поединка с Возняцки, Даяну начали обвинять в «жульничестве» с медицинскими тайм-аутами. При счете 5-4 во втором сете в пользу датчанки Ястремская взяла медицинскую паузу, жалуясь на боль в ноге. Ей сразу припомнили, что это не единичный случай, и украинка якобы уже имеет тенденцию брать медицинские перерывы, уступая по ходу встречи с целью сбить соперницу с ритма. В прошлом году во время финального матча против Айлы Томлянович в Хуахине Ястремская также вызвала на корт врача, уступая 2-5 в решающей партии перед подачей австралийки. В итоге украинке удалось выиграть титул на тай-брейке.

В соцсетях на Даяну посыпался шквал критики, так что тренеру Ястремской, Саше Бажину, пришлось вступиться за свою подопечную. Он считает обвинения необоснованными и жестко комментирует данную ситуацию: «Просто, чтобы заткнуть некоторых и закончить этот бесполезный разговор. У Даяны уже несколько дней есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете обо всем лучше, чем она или ее команда».

Кто, как не лидер украинского тенниса, да к тому же еще и пятая ракетка планеты, может привлечь своей игрой отечественного болельщика к просмотру Australian Open. Элина Свитолина уже достаточно давно созрела для триумфа на турнире Большого Шлема. Она сама это прекрасно понимает и отмечает свое желание победить на престижнейших кортах. В прошлом году Элина дважды была как никогда близка к этому достижению, дойдя до полуфиналов на Уимблдоне и US Open и, тем самым, повысив свою планку на турнирах столь высокого ранга. Соответственно ожидания как самой Элины, так и ее фанатов, и медиа от Открытого чемпионата Австралии были слегка завышенными. Возможно, именно этот фактор поспособствовал разгромному поражению первой ракетки Украины уже на стадии 1/16 финала от экс-первой ракетки мира – Гарбинье Мугурусы. Откровенно говоря, игра Свитолиной с первого матча на турнире имела посредственный характер и оставляла желать лучшего: большое количество мячей украинка посылала в центр на хафкорт, призывая соперницу ошибиться. И если в стартовых двух кругах, такая тактика сыграла на руку Элине, то в противостоянии с более опытной испанкой пришлось поплатиться разгромом 1-6, 2-6.

Тем не менее, несмотря на то, что со следующей недели Свитолина потеряет в рейтинге WTA 300 очков, она все же имеет шансы сохранить за собой пятую позицию в случае, если Петра Квитова не выйдет в финал. Вторая неделя первого «мэйджора» в сезоне стартует без украинского представительства.

Счастливый билет

За время своего не самого долгого в карьере пребывания в пределах «Мельбурн Парка» Элина Свитолина успела отметиться по настоящему человеческим поступком, подарив билет на свой матч второго круга против Лорен Дэвис фанатке из Японии. Все дело в том, что у девушки были билеты на арену Рода Лейвера, а матч Свитолина – Дэвис должен был состояться на Маргарет Корт арене. Японка написала об этом у себя в твиттере, а украинка, недолго думая, решила предоставить болельщице билет на свой поединок. Данная ситуация – наглядная демонстрация того, что Элина ценит и уважает каждого своего фаната.



Защита титула – задание не из простых

Действующая чемпионка, в особенности турнира Большого Шлема, всегда испытывает дополнительное давление со стороны медиа, так как ей необходимо не упасть в грязь лицом и защитить прошлогодние 2000 очков, дабы не потерять слишком много позиций в рейтинге WTA.

В текущем розыгрыше Australian Open этим «особым экспонатом» стала японка Наоми Осака. Именно к ней было приковано наиболее пристальное внимание не только соотечественников, но и независимых болельщиков. Стартовые два круга 3-я сеяная преодолела довольно легко, обыграв Боузкову и Чжэн с одинаковым счетом 6-2, 6-4. Ничего не предвещало беды и перед матчем третьего раунда против 15-летней американки Коко Гауфф. Да, многие ожидали, что матч будет сложным для обеих девушек, но мало кто верил в победу столь юной представительницы США. Как бы странным это не казалось, но именно Коко выглядела психологически сильнее, а игра у Осаки, возможно, из-за волнения не шла абсолютно. В результате, сенсационная и в то же время закономерная по игре победа восходящей звезды мирового тенниса в двух партиях. Вторая неделя пройдет без все еще действующей чемпионки Открытого чемпионата Австралии – Наоми Осаки.

В целом, розыгрыши последних годов свидетельствуют о довольно высокой конкуренции в женском туре, так как последней, кому удалось провести защиту титула на Australian Open, стала Виктория Азаренко, сделав это в 2013 году.

Лидер мирового рейтинга

Австралия в основной сетке соревнований имела не самое большое представительство, но, тем не менее, довольно ощутимое. Семь теннисисток вышли на корты в основной сетке австралийского «мэйджора», из которых лишь одна имела номер посева, но зато какой!

На первую ракетку планеты, Эшли Барти, отечественные фанаты перед стартом первого Шлема сезона возлагали огромные надежды. И пока она их оправдывает, демонстрируя стабильно качественную игру по ходу первой недели. Очень уверенно смотрится на корте австралийка. В каждом матче показывает вариативный теннис, используя свои фирменные резаные удары и подкрутки, направленные дезориентировать оппонента и заставить ошибаться. К слову, к старту Открытого чемпионата Австралии Барти подошла с огромным запасом в рейтинге WTA над своими ближайшими преследовательницами (более 2000 очков), что позволило ей не думать о сохранении пальмы первенства по завершению турнира.

Совсем недавно Эшли удалось выиграть первый домашний трофей в карьере, одолев в финале Аделаиды Даяну Ястремскую. Посмотрим, удастся ли ей подкрепить этот успех победой на главном турнире австралийской серии – Australian Open.

Время прощаться

В декабре прошлого года Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры профессиональной теннисистки после Australian Open. Таким образом, матч третьего круга против представительницы Туниса Онс Жабер стал последним в карьере 29-летней датской легенды. Очень трогательным выдался момент прощания с Каролин на “Мельбурн Арене” по окончанию поединка. Коллеги из женского и мужского тура подготовили прощальное видео с поздравлениями и воспоминаниями, связанными с Возняцки, которое вызвало у нее слезы. Каролин Возняцки – величайшая теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница Australian Open-2018, 30-ти турниров серии WTA в одиночном разряде и просто замечательный человек, который на протяжении своей 14-летней звездной карьеры вызывал доверие на корте и за его пределами.

Трофей Australian Open является единственным выигранным турниром Большого Шлема для Каролин Возняцки. Поэтому весьма символически то, что она сдала свои полномочия именно на австралийских кортах. Целая эпоха ушла в историю мирового тенниса. Возняцки определенно будет не хватать в туре. Желаем Каро успехов в будущем и ждем ее возвращения в большой теннис уже в качестве тренера.

Также стоит отметить, что текущий розыгрыш Australian Open стал последним и для 31-летней испанки Карлы Суарес-Наварро, которая завершит карьеру чуть позднее в этом году.



Греческие фанаты

Званием самых ярких и преданных фанатов австралийского «мэйджора» уже сейчас можно с уверенностью наградить греков. Из года в год греческие болельщики все активнее заявляют о себе на Открытом чемпионате Австралии. Уж очень яро они поддерживают своих соотечественников – Стефаноса Циципаса и Марию Саккари: поют песни почти на каждой смене сторон, тем самым создавая невероятную атмосферу по ходу всего матча. Выглядит очень эффектно. Мельбурн – третий город мира по количеству греков после Афин и Салоников, поэтому, не удивительно, что здесь так активно поддерживают своих соотечественников, прибывших с Балканского полуострова.

Скандальный инцидент с участием все тех же греков произошел во время поединка второго круга между Марией Саккари и японкой Нао Хибино. Около двадцати фанатов Марии были выведены за пределы корта правоохранительными органами, якобы за агрессивное поведение. Подобные действия полиции вызвали недовольство греческих болельщиков. «Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это чересчур. Но мы же просто праздновали и поддерживали соотечественницу», – так прокомментировал данную ситуацию один из потерпевших. Первая ракетка Греции также отреагировала на этот инцидент и стала на защиту своих поклонников: «По-моему, они были великолепны. Уважительно относились к сопернице, успокаивались, когда было нужно. Они не проявляли неуважение. Отлично меня поддерживали, мне нравилось. Люблю такую атмосферу, поэтому очень рада, что они пришли». Тот матч гречанка выиграла со счетом 7-6, 6-4. Не без помощи своих фанатов Саккари удалось дойти до 1/8 финала турнира.

Сенсационный третий круг

Так уж случилось в этом году, что именно третий круг Australian Open можно выделить среди остальных, как наиболее сенсационный. Удачно завершить свои матчи второго раунда удалось всей первой десятке сеяных, что, согласитесь, бывает не часто на турнирах Большого Шлема. Но уже к стадии 1/8 финала доминирование лидеров рейтинга WTA было не таким ощутимым. Сразу 6 из 10 спортсменок отсеялись после третьего круга.

Помимо вышеупомянутых ранних вылетов Наоми Осаки и Элины Свитолиной, к сенсациям третьего круга можно отнести поражения американки Серены Уильямс и второй ракетки мира – Каролины Плишковой. Обе теннисистки уступили в упорной борьбе, матчи продолжались более двух часов. Китаянка Ван Цян взяла реванш у Серены за прошлогодний разгром на US Open, а чешка на тай-брейках отдала обе партии россиянке Анастасии Павлюченковой.

Третий круг – вряд ли это тот результат, на который рассчитывают игроки топ-10. Ну а в активе Серены Уильямс по-прежнему ни единого выигранного турнира Большого Шлема после возвращения на корт.



Четвертьфинальные пары

Восьмерка сильнейших сформирована и четвертьфинальные поединки ожидают быть очень интересными. Многих из девушек на столь поздней стадии видеть непривычно и неожиданно, но все же имеются и старожилы финальных баталий турниров Большого Шлема. Без них никуда.

Эшли Барти – Петра Квитова. Безусловно, центральный и в перспективе самый интересный матч 1/4 финала. Ровно год назад девушки встречались здесь, в Мельбурне, на этой же стадии, и тогда чешка довольно легко чуть более чем за час завоевала путевку в полуфинал. Сейчас же расклады сил изменились и уже Эшли выглядит небольшим фаворитом. Букмекеры предлагают поставить на успех австралийки с коэффициентом 1.8 против 2.1 на Квитову.

София Кенин – Онс Жабер. Вот кого-кого, но появления Жабер в четвертьфинале уж точно никто не ожидал. Неделю назад Онс одержала свою первую победу в карьере на Australian Open, а затем впервые прошла далее 3-го круга на Шлеме. На пути к четвертьфиналу представительница Туниса (далеко не теннисной страны) смогла выбить из борьбы за титул таких именитых теннисисток как Йохану Конту, Каролин Гарсию и Каролин Возняцки. И она наверняка не готова останавливаться на достигнутом. Но теннисные эксперты слабо верят в продолжение сказки для Онс Жабер и считают, что молодой американке Софии Кенин вполне под силу ее остановить (коэффициент 1.5 на победу Кенин против 2.9 на Жабер).

Анетт Контавейт – Симона Халеп. Эстонка очень уверенно смотрится на австралийских кортах в этом году: за четыре проведенных матча успела наградить Шарму и Бенчич «баранками», отдав шестой сеяной швейцарке и вовсе один гейм. Тем не менее, все эти локальные достижения ни в коем случае не делают Контавейт фавориткой встречи. Против такого опытного бойца, как Симона Халеп, будет выстоять очень сложно. Прогноз букмекеров: 2.7 на 1.5 в пользу румынки.

Гарбинье Мугуруса – Анастасия Павлюченкова. Россиянка довольно неожиданно защитила прошлогодние очки за выход в четвертьфинал. Настоящие триллеры вытащила Павлюченкова на двух предыдущих стадиях, одолев Плишкову и Кербер, в сумме проведя на корте 5 часов. Возможно, усталость даст о себе знать в противостоянии с Мугурусой, которая демонстрирует теннис фантастического уровня в последние дни. Сложно отдать предпочтение какой-либо девушке, но чаша букмекерских весов более склонна к успеху испанки (коэффициент 1.5 на выход в полуфинал Мугурусы и 2.5 – Анастасии Павлюченковой).

Восемь претенденток – один трофей. Кто окажется сильнее и не дрогнет за два шага к столь желанному титулу чемпионки Открытого чемпионата Австралии? Узнаем уже совсем скоро.

Александр Сидоренко для портала “EURO.com.ua”



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Australian Open.