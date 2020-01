Australian Open. Зверев впервые в карьере пробился в полуфинал на Больших Шлемах

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

Александр Зверев в четырех сетах побеждает Стэна Вавринку.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 7) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) 1-6, 6-3, 6-4, 6-2

Для теннисистов это был третий очный матч (Зверев теперь лидирует 3-0).

Соперники провели на корте 2 часа и 19 минут. После двух брейков в стартовой партии Вавринка до конца встречи сумел оформить только еще один брейк. На счету Зверева – 5 выигранных геймов на подаче швейцарца. В активе Александра Зверева 13 эйсов, одна двойная, 34 виннера и 28 невынужденных ошибок. Стэн Вавринка оформил 4 эйса при 5 двойных, 35 виннеров при 39 невынужденных ошибках.

22-летней немец впервые выступит в полуфинале на турнирах Большого Шлема. Ранее личным рекордном Зверева на мэйджорах был четвертьфинал (на Ролан Гаррос в сезонах 2018-2019). До текущего розыгрыша турнира теннисист не проходил в Мельбурне дальше четвертого круга.

Александр Зверев стал первым представителем Германии, который вышел в полуфинал турнира Grand Slam, с 2009 года (Уимблдон/Томми Хаас).

В 1/2 финала седьмой сеяный сыграет с победителем встречи Рафаэль Надаль – Доминик Тим.

The first German to make a Grand Slam semi-final since @TommyHaas13 at #Wimbledon in 2009!@AlexZverev | #AusOpenpic.twitter.com/8CnmKTyb75

— ATP Tour (@atptour) January 29, 2020