Australian Open. Зверев впервые в карьере пробился в полуфинал на Больших Шлемах

Для теннисистов это был третий очный матч (Зверев теперь лидирует 3-0).
Соперники провели на корте 2 часа и 19 минут. После двух брейков в стартовой партии Вавринка до конца встречи сумел оформить только еще один брейк. На счету Зверева – 5 выигранных геймов на подаче швейцарца. В активе Александра Зверева 13 эйсов, одна двойная, 34 виннера и 28 невынужденных ошибок. Стэн Вавринка оформил 4 эйса при 5 двойных, 35 виннеров при 39 невынужденных ошибках.
22-летней немец впервые выступит в полуфинале на турнирах Большого Шлема. Ранее личным рекордном Зверева на мэйджорах был четвертьфинал (на Ролан Гаррос в сезонах 2018-2019). До текущего розыгрыша турнира теннисист не проходил в Мельбурне дальше четвертого круга.
Александр Зверев стал первым представителем Германии, который вышел в полуфинал турнира Grand Slam, с 2009 года (Уимблдон/Томми Хаас). В 1/2 финала седьмой сеяный сыграет с победителем встречи Рафаэль Надаль – Доминик Тим.
The first German to make a Grand Slam semi-final since @TommyHaas13 at #Wimbledon in 2009!@AlexZverev | #AusOpenpic.twitter.com/8CnmKTyb75
— ATP Tour (@atptour) January 29, 2020
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