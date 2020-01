Кенинов победила Барти и вышла в финал Australian Open

Матч продолжался один час 48 минут

#Кенинов, #Барти

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в первом полуфинале первая ракетка мира австралийка Эшли Барти на глазах у своих болельщиком проиграла американке Софии Кенинов (№15 WTA).

Матч продолжался один час 48 минут.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world № 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020