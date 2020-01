Стаховский презентовал в Киеве своё вино и провёл благотворительный аукцион

Сергей Стаховский представил собственную винную марку. Ранее вино от теннисиста уже поступило в продажу в украинские магазины. В рамках презентации также состоялся благотворительный аукцион с лотами от известных спортсменов, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Андрея Шевченко, Ольги Харлан и других. На мероприятии побывали и украинские теннисистки: Марта Костюк и Людмила Киченок.





