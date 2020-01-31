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Теннис

Стаховский презентовал в Киеве своё вино и провёл благотворительный аукцион

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сергей Стаховский представил собственную винную марку. Ранее вино от теннисиста уже поступило в продажу в украинские магазины. В рамках презентации также состоялся благотворительный аукцион с лотами от известных спортсменов, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Андрея Шевченко, Ольги Харлан и других. На мероприятии побывали и украинские теннисистки: Марта Костюк и Людмила Киченок.

Стаховский презентовал в Киеве своё вино и провёл благотворительный аукцион

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A post shared by Инна Омельченко (@inna_omel) on Jan 30, 2020 at 9:03am PST

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A post shared by 💗Wiwkoo💗 (@vasvarivivien) on Jan 30, 2020 at 10:00am PST

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Источник: btu.org.ua
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