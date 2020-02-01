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Теннис

Агнешка Радваньска объявила о своей беременности

Евгений НикитюкНет комментариев
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О своём положении бывшая вторая ракетка мира сообщила в социальных сетях. Напомним, что Радваньска завершила профессиональную карьеру в конце 2018 года. Агнешка пребывает в браке с Давидом Цельтом уже два с половиной года.

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Przyszedl czas na nowy etap w zyciu #szczesliwa #rodzinasiepowieksza #będęmamą The time has come for a new stage in life#happy #familyisgettingbigger #imgoingtobeamommy

Публикация от Agnieszka Radwanska (@aradwanska) 31 Янв 2020 в 8:33 PST

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Источник: btu.org.ua
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