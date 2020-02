Агнешка Радваньска объявила о своей беременности

Australian Open. Тим обыгрывает Зверева в борьбе за выход в финал

Польская экс-теннисистка впервые станет матерью



О своём положении бывшая вторая ракетка мира сообщила в социальных сетях. Напомним, что Радваньска завершила профессиональную карьеру в конце 2018 года. Агнешка пребывает в браке с Давидом Цельтом уже два с половиной года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Przyszedl czas na nowy etap w zyciu #szczesliwa #rodzinasiepowieksza #będęmamą The time has come for a new stage in life#happy #familyisgettingbigger #imgoingtobeamommy

Публикация от Agnieszka Radwanska (@aradwanska) 31 Янв 2020 в 8:33 PST