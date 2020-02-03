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Теннис

Александр Пономарь: “Это огромное достижение для меня, моей команды, моей мамы и тренера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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14-летний одессит стал чемпионом турнира Tennis Europe Super Category в Тарбе.

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“Не могу поверить, что я выиграл этот турнир. Я очень счастлив. Безусловно, это огромное достижение для меня, моей команды, моей мамы, тренера. Мы проделали отличную работу.

В финале я старался показать свой лучший теннис и у меня это получилось. Я очень хотел выиграть этот турнир и сегодня публика на трибунах помогла мне это сделать”.

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#reactions congrats champ @ponomar_54.14• #repost @lespetitsas Let’s discover the reaction of @ponomar_54.14 after his victory in Les Petits As – Le Mondial Lacoste 2020 . How does it feel to win this tournament? Here is his answer . #LesPetitsAs #junior #tennis #tenniseurope

Публикация от Tennis Europe (@tenniseuropejuniortour) 3 Фев 2020 в 12:05 PST

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Фото: Richard van Loon.

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Источник: btu.org.ua
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