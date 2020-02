Александр Пономарь: “Это огромное достижение для меня, моей команды, моей мамы и тренера”

Ястремская заняла пятнадцатое место в чемпионской гонке сезона в WTA

Джокович возглавил рейтинг ATP, Тим обошел Медведева

Завацкая обновила личный рекорд, Свитолина вернулась на четвертое место в рейтинге WTA

Les Petits As. Пономарь становится победителем турнира

Украинский теннисист прокомментировал свою победу на юниорском турнире во Франции



14-летний одессит стал чемпионом турнира Tennis Europe Super Category в Тарбе.

“Не могу поверить, что я выиграл этот турнир. Я очень счастлив. Безусловно, это огромное достижение для меня, моей команды, моей мамы, тренера. Мы проделали отличную работу.

В финале я старался показать свой лучший теннис и у меня это получилось. Я очень хотел выиграть этот турнир и сегодня публика на трибунах помогла мне это сделать”.

> Пономарь выиграл крупнейший юниорский титул в карьере: церемония награждения (ВИДЕО)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#reactions congrats champ @ponomar_54.14• #repost @lespetitsas Let’s discover the reaction of @ponomar_54.14 after his victory in Les Petits As – Le Mondial Lacoste 2020 . How does it feel to win this tournament? Here is his answer . #LesPetitsAs #junior #tennis #tenniseurope

Публикация от Tennis Europe (@tenniseuropejuniortour) 3 Фев 2020 в 12:05 PST