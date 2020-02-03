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Теннис

Турнир WTA в Дебрецене отменён из-за отсутствия места проведения

Евгений НикитюкНет комментариев
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На третьей неделе февраля в WTA-туре состоится только один турнир

Как сообщает Tennis.Life, турнир WTA International Hungarian Ladies Open, который должен был пройти 17-23 февраля, не состоится. Изначально турнир был запланирован в Будапеште, однако ближе к концу января WTA перенесла его в Дебрецен (в 230 км от столицы).

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Но и в этом городе он также не пройдёт. Причиной этого стало то, что на данный период времени центр, в котором был запланирован турнир, забронирован другим событием, а WTA, несмотря на то, что её представители и владельцы лицензии на турнир ранее посещали центр, но не заключали договор, без предупреждения внесла его в календарь.

Напомним, что на турнире в Венгрии должны были выступить три украинки: Катерина Козлова в основной сетке, а Катарина Завацкая и Леся Цуренко в квалификации.

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Таким образом, 17-23 февраля состоится только турнир WTA Premier в Дубае. WTA уже внесла коррективы в сетки соревнований: увеличена сетка квалификации с 32 до 48 участниц, а в основной сетке только первые два номера посева будут пропускать первый круг (вместо BYE для 3 и 4 номеров посева в сетку попадут два дополнительных “квалифаера”).

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Источник: btu.org.ua
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