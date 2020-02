Турнир WTA в Дебрецене отменён из-за отсутствия места проведения

Ястремская заняла пятнадцатое место в чемпионской гонке сезона в WTA

На третьей неделе февраля в WTA-туре состоится только один турнир



Как сообщает Tennis.Life, турнир WTA International Hungarian Ladies Open, который должен был пройти 17-23 февраля, не состоится. Изначально турнир был запланирован в Будапеште, однако ближе к концу января WTA перенесла его в Дебрецен (в 230 км от столицы).

Но и в этом городе он также не пройдёт. Причиной этого стало то, что на данный период времени центр, в котором был запланирован турнир, забронирован другим событием, а WTA, несмотря на то, что её представители и владельцы лицензии на турнир ранее посещали центр, но не заключали договор, без предупреждения внесла его в календарь.

Here’s a statement from WTA on the Budapest/Debrecen tournament which is now officially cancelled: pic.twitter.com/7lXdX8diFR

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 1, 2020