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Теннис

Пуна. Веселы выиграл свой второй титул ATP в карьере

Евгений НикитюкНет комментариев
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Иржи Веселы впервые с 2015 года стал чемпионом на соревнованиях в Туре.

TATA OPEN Maharashtra- ATP Tour 250
Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард •
Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Иржи Веселы (Чехия) – Егор Герасимов (Беларусь) 7-6(2), 5-7, 6-3

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26-летний чех на пути к титулу в двух матчах ушел с матчболов соперника. С 2013 года только 7 теннисистами удавалось отыграться с матчболов в двух поединках и в итоге выграть турниры АТР.

27-летний Егор Герасимов (АТР 90) провел свой дебютный финал АТР в карьере.

107-я ракетка мира Иржи Веселы за неделю в Пуне также обыграл таких соперников как Арджун Кадхе, Сальваторе Карузо, Илья Ивашка (отыграл матчболы) и Рикардас Беранкис (отыграл матчболы).

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Фото: AFP Photo.

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Источник: btu.org.ua
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