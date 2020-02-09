Пуна. Веселы выиграл свой второй титул ATP в карьере

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Иржи Веселы впервые с 2015 года стал чемпионом на соревнованиях в Туре.TATA OPEN Maharashtra- ATP Tour 250Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард •Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Финал Иржи Веселы (Чехия) – Егор Герасимов (Беларусь) 7-6(2), 5-7, 6-3
26-летний чех на пути к титулу в двух матчах ушел с матчболов соперника. С 2013 года только 7 теннисистами удавалось отыграться с матчболов в двух поединках и в итоге выграть турниры АТР.
27-летний Егор Герасимов (АТР 90) провел свой дебютный финал АТР в карьере.
107-я ракетка мира Иржи Веселы за неделю в Пуне также обыграл таких соперников как Арджун Кадхе, Сальваторе Карузо, Илья Ивашка (отыграл матчболы) и Рикардас Беранкис (отыграл матчболы).
Victory for Vesely! ✌️@jiri_vesely claims his first ATP title since 2015 with a 7-6(2) 5-7 6-3 triumph over Egor Gerasimov at @MaharashtraOpen. #TOM2020 pic.twitter.com/ns5FtgzoYy
— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020
Victory for Vesely! ✌️@jiri_vesely claims his first ATP title since 2015 with a 7-6(2) 5-7 6-3 triumph over Egor Gerasimov at @MaharashtraOpen. #TOM2020 pic.twitter.com/ns5FtgzoYy
— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020
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Фото: AFP Photo.
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