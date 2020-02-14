Калинина проиграла во втором круге турнира ITF в США

Украинка в двух сетах уступила американке Лю
#Калинина, #Лю
Источник – Чемпион.
Во втором круге турнире ITF в американском Ніколасвіллі украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла американке Клэр Лю.
Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 20 минут.
Турнир ITF
Ніколасвіллі, США
Второй круг, 13 февраля
Клэр Лю (289) – Ангелина Калинина (136) 6:1, 6:4
Ранее Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.
Напомним, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: