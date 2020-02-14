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Теннис

Калинина проиграла во втором круге турнира ITF в США

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Украинка в двух сетах уступила американке Лю

#Калинина, #Лю

Источник – Чемпион.

Во втором круге турнире ITF в американском Ніколасвіллі украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла американке Клэр Лю.

Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Турнир ITF
Ніколасвіллі, США
Второй круг, 13 февраля

Клэр Лю (289) – Ангелина Калинина (136) 6:1, 6:4

Ранее Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.

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Напомним, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.

Источник: champion.com.ua
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