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Теннис

В Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир с участием Надаля, Тима и Вавринки

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Топ-теннисисты сыграют на показательном турнире в формате Tie Break Tens.

Eisenhower Cup пройдет уже второй год подряд.

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В турнире примут участие Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Даниил Медведев, Маттео Берреттини, Стэн Вавринка, Милош Раонич и Тэйлор Фритц.

Победитель соревнований получит $150,000. Все вырученные средства будут направлены в помощь местным благотворительным организациям.

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Фото: The Desert Sun.

Источник: btu.org.ua
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