В Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир с участием Надаля, Тима и Вавринки

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Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Топ-теннисисты сыграют на показательном турнире в формате Tie Break Tens.



Eisenhower Cup пройдет уже второй год подряд.

В турнире примут участие Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Даниил Медведев, Маттео Берреттини, Стэн Вавринка, Милош Раонич и Тэйлор Фритц.

Победитель соревнований получит $150,000. Все вырученные средства будут направлены в помощь местным благотворительным организациям.



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Фото: The Desert Sun.