В Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир с участием Надаля, Тима и Вавринки

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Топ-теннисисты сыграют на показательном турнире в формате Tie Break Tens.Eisenhower Cup пройдет уже второй год подряд.
В турнире примут участие Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Даниил Медведев, Маттео Берреттини, Стэн Вавринка, Милош Раонич и Тэйлор Фритц.
Победитель соревнований получит $150,000. Все вырученные средства будут направлены в помощь местным благотворительным организациям.
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Фото: The Desert Sun.
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