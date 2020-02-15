Бондаренко проиграла в парном разряде на турнире в Хуахине

Украинка завершила выступления и в парном разряде

#Бондаренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).

В дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому тандему Барбара Хаас / Эллен Перес.

Матч продолжался 1 час 14 минут.

Thailand Open – International

Хуахине, Таиланд

Призовой фонд – $275,000

Первый круг, 13 февраля

Барбара Хаас / Эллен Перес – Екатерина Бондаренко / Тамарин Танасугарн 6:3, 6:4

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.