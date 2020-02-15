Новое на сайте

еще
Суббота, 15 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБондаренко проиграла в парном разряде на турнире в Хуахине
Теннис

Бондаренко проиграла в парном разряде на турнире в Хуахине

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинка завершила выступления и в парном разряде

#Бондаренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).

В дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому тандему Барбара Хаас / Эллен Перес.

Матч продолжался 1 час 14 минут.

Thailand Open – International
Хуахине, Таиланд
Призовой фонд – $275,000
Первый круг, 13 февраля

Барбара Хаас / Эллен Перес – Екатерина Бондаренко / Тамарин Танасугарн 6:3, 6:4

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Каир. Украинки завершили борьбу за парный титул

Костюк и Цуренко не смогли пробиться в финал турнира ITF

Свитолина на следующей неделе опустится на две позиции в рейтинге WTA

В Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир с участием Надаля, Тима и Вавринки

Свитолина заявилась на турнир в Майами

Закрыть