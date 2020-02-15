Бондаренко проиграла в парном разряде на турнире в Хуахине

Украинка завершила выступления и в парном разряде
#Бондаренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).
В дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому тандему Барбара Хаас / Эллен Перес.
Матч продолжался 1 час 14 минут.
Thailand Open – International
Хуахине, Таиланд
Призовой фонд – $275,000
Первый круг, 13 февраля
Барбара Хаас / Эллен Перес – Екатерина Бондаренко / Тамарин Танасугарн 6:3, 6:4
Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: