Буэнос-Айрес. Шварцман отыграл 4 матчбола соперника и вышел в полуфинал

Известны имена полуфиналистов на соревнованиях АТР в Аргентине.



Argentina Open – ATP Tour 250

Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт •

Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

П. Соуза (Португалия) – Т. Монтейру (Бразилия) 7-6(5), 6-4

Д. Шварцман (Аргентина, 1) – П. Куэвас (Уругвай) 5-7, 7-6(11), 7-5

Х. Лондеро (Аргентина) – Г. Пелья (Аргентина, 2) 6-4, 7-6(4)

К. Рууд (Норвегия, 8) – Д. Лайович (Сербия, 3) 7-5, 6-1

Диего Шварцман ушел с 4 матчболов Пабло Куэваса, чтобы оформить путевку в полуфинал. Далее соперником лидера посева стал португалец Педро Соуза. В 2013 году теннисисты провели первый очный матч на турнире в Эквадоре, где Соуза выиграл в 3 сетах.

Также во второй раз на корте встретятся Каспер Рууд и Хуан-Игнасио Лондеро. В сезоне-2016 в их матче в Перу Рууд отдал аргентинцу всего 3 гейма.

True GRIT 💪@dieschwartzman rallies from a set down, saving FOUR match points to defeat Pablo Cuevas 5-7 7-6(11) 7-5 in Buenos Aires. #abnamrowtt pic.twitter.com/vKNnlzLCkV

— Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2020