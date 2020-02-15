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Теннис

Дубай. Завацкая стартует в квалификации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Катарина Завацкая второй год подряд будет бороться за место в основной сетке турнира в ОАЭ

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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В первом раунде украинская теннисистка, занимающая 103-ю позицию в рейтинге WTA, встретится со словачкой Кристиной Кучовой (№164). В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.

В предыдущем сезона Катарина также принимала участие в квалификации турнира в Дубае и уступила в стартовом матче.

В основной сетке сыграют Элина Свитолина, получившая wild card, и Даяна Ястремская.

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Источник: btu.org.ua
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