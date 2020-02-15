Дубай. Завацкая стартует в квалификации

Новости

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Катарина Завацкая второй год подряд будет бороться за место в основной сетке турнира в ОАЭ



Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier

Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

В первом раунде украинская теннисистка, занимающая 103-ю позицию в рейтинге WTA, встретится со словачкой Кристиной Кучовой (№164). В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.

В предыдущем сезона Катарина также принимала участие в квалификации турнира в Дубае и уступила в стартовом матче.

В основной сетке сыграют Элина Свитолина, получившая wild card, и Даяна Ястремская.

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