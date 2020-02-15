Дубай. Завацкая стартует в квалификации

В первом раунде украинская теннисистка, занимающая 103-ю позицию в рейтинге WTA, встретится со словачкой Кристиной Кучовой (№164). В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.
В предыдущем сезона Катарина также принимала участие в квалификации турнира в Дубае и уступила в стартовом матче.
В основной сетке сыграют Элина Свитолина, получившая wild card, и Даяна Ястремская.
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