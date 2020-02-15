Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 14 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Каир, Египет ($100,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина, 4/WC) – Лара Арруабаррена (Испания, 6) 7:6(6), 6:2

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Марта Костюк/Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич/Катаржина Питер (Сербия/Польша, 3) 4:6, 1:6

Анастасия Шошина/Паула Каня (Украина/Польша) – Аранча Рус/Майяр Шериф Ахмед Абдельазиз (Нидерланды/Египет) 7:6(5), 2:6, 5-10



Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Пабло Виверо-Гонсалес (Испания, 1) 6:1, 6:4

Виталий Сачко (Украина, 6) – Алессандро Бега (Италия, 2) 3:6, 1:6



Крисиума, Бразилия (Grade А; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Сабина Зейналова (Украина) – Гильермина Грант (Уругвай, 5) 5:7, 6:4, 6:0

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Сабина Зейналова/Чон Бо Ён (Украина/Южная Корея) – Анна Геллер/Гильермина Грант (Аргентина/Уругвай, 2) 6:4, 4:6, 8-10

Щецин, Польша (Grade 4; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Герман Самофалов (Украина, 2) – Пётр Кусевич (Польша, 7) 6:4, 6:2

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Герман Самофалов/Яша Шайрых (Украина/Польша, 1) – Пётр Кусевич/Фран Митрович (Польша/Хорватия, 4) 6:3, 6:4

Юлия Жительная/Дарья Зубцовская (Украина/Беларусь) – Патриция Кубикова/Каролина Новакова (Чехия, 1) 3:6, 6:4, 10-8

Анталья, Турция (Grade 4; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Илья Сарафин/Александр Колиев (Украина/Чехия, 3) – Энрико Бальдиссери/Иван Ла Кава (Италия) 5:7, 6:4, 16-14

Анастасия Жолдакова/Мирай Конар (Украина/Турция) – Семра Аксу/Туана Тиназтепе (Турция, 3) 6:3, 5:7, 6:2

Орина Столярчук/Мелис Айда Уяр (Украина/Турция, 1) – Карлотта Моччия/Эва-Мария Рими (Италия/Австрия) 3:6, 6:3, 10-6



Шауляй, Литва (U16; Category 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. Финал

Иван Кременчуцкий/Эдас Бутвилас (Украина/Литва, 2) – Михай Александру Коман/Килиан Фельдбауш (Румыния/Швейцария, 1) 6:7(6), 7:6(4), 7-10

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь