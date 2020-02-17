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Теннис

Роттердам. Монфис впервые в карьере выиграл два турнира за сезон

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гаэль Монфис обыграл Феликса Оже-Альяссима на пути к свое десятому титулу ATP.

ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP Tour 500
Роттердам, Нидерланды • 10-16 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Гаэль Монфис (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Гаэль Монфис (Франция, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) 6-2, 6-4

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– Для теннисистов это был первый очный матч. Соперники провели на корте 1 час и 26 минут. Монфису для победы потребовалось 5 матчболов.

Гаэль Монфис оформил на свой счет 15 виннеров при 14 невынужденных ошибках, 5 эйсов, реализовал 4 из 11 шансов на брейк.

Феликс Оже-Альяссим воспользовался одним шансом на брейк из 2, подал один эйс при 5 двойных ошибках, выполнил 20 виннеров при 32 невынужденных ошибках.

– 33-летний Гаэль Монфис подошел к финалу с активом в 13 побед за 14 матчей на кортах в Роттердаме (был финалистом в 2016 году и чемпионом в 2019). На прошлой неделе француз стал победителем на соревнованиях в Монпелье.

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– 19-летний Феликс Оже-Альяссим стал самым юным финалистом в истории соревнований в Роттердаме, обновив на 9 дней возрастной рекорд Роджера Федерера (в 2001 году финал проводился 25 февраля). Ранее канадец сыграл всего в 3 финальных матчах в Туре (2 на грунте, 1 – на траве).

– За свою карьеру Монфис отыграл 31 финал в АТР (10 титулов) и раньше ни разу не выигрывал 2 турнира за один сезон.

– 21-я ракетка мира Оже-Альяссим стал самым высокорейтинговым соперником француза и первым теннисистом из топ-30, с которым Монфис сыграл за последние 2 недели. На турнире в Нидерландах Гаэль Монфис также обыграл таких соперников как Жоао Соуза, Жиль Симон, Дэниэл Эванс и Филип Крайинович.

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– 9-я ракетка мира Монфис стал девятым игроком из топ-10 рейтинга, с которым сыграл Оже-Альяссим. Ранее канадец провел 10 матчей против соперников из первой десятки рейтинга и выиграл только в 2 (дважды обыграл Стефаноса Циципаса).

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Источник:
atptour.com

Фото: Reuters.

Источник: btu.org.ua
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