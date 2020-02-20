Новак Джокович: “Я мотивирован на то, чтобы этот сезон стал для меня самым лучшим”

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Лидер мирового рейтинга нацелен одержать победы на всех крупных соревнованиях в 2020 году.



Об успехе

“Для меня это звучит странно… Пока все говорят о трофеях и так далее, это создает много давления. У меня есть мои цели, конечно же, титулы заставляют тебя гордиться и быть счастливым в этот момент, но они не могут полностью удовлетворить меня по жизни. Мое основное вдохновение – это радость, которую я чувствую, когда держу ракетку. Если бы дело было в другом, меня бы тут с вами не было. Если я не переживаю эту первоначальную любовь четырехлетнего мальчика, то не буду чувствовать себя удовлетворенным. Кроме того, благодаря теннису у меня есть возможность стать лучшим человеком”.

О сезоне-2020

“У меня есть краткосрочный и долгосрочный планы вместе с моей командой. У меня есть опыт и я знаю, чего это стоит. Первый шаг – это то, что я это прекрасно понимаю. Я не думаю, что это будет для меня проблемой, хотя это и не гарантирует результат. Я мотивирован и вдохновлен провести свой лучший сезон в этом году. Я в курсе, что это олимпийский год. Это значит, что расписание будет насыщенным, не только для меня, но и для всех топ-игроков. Будет совсем немного времени, чтобы отдохнуть после Уимблдона. Мои цели в этом году – это турниры Большого Шлема и Олимпиада, потому что эти соревнования проходят реже всего. Я был удостоен такой чести выиграть «бронзу» в 2008 году. И теперь у меня появилось такое чувство, что вроде как пришло время выиграть еще одну медаль. Я на это надеюсь. Я сделают все, что в моих силах, чтобы выйти на пик формы именно во время Олимпийских Игр. Сейчас я с нетерпением жду выступления в Дубае, где отыграю и в одиночке, и в паре. Индиан-Уэллс и Майами – это мой шанс заработать больше очков, потому что в последние несколько лет я не показывал там выдающихся результатов. Сейчас я хочу превзойти себя и эти результаты”.

View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Feb 2, 2020 at 5:46am PST

О симпатиях болельщиков

“Многие пишут о том, что меня не любят болельщики. Я не люблю говорить о себе, но мое личное впечатление, что меня много поддерживают и многие мне симпатизируют. Когда я играю с Федерером или Надалем,то их поддерживают, но это не значит, что меня ненавидят или, что я должен настраивать сербских болельщиков против всего мира. Мне не нравятся все эти истории, мол «Сербия против всго мира». И даже если меня кто-то не любит, зачем подливать масла в огонь? Я не хочу уделять этому внимание, не хочу чувствовать негативные эмоции, злость. Иногда меня что-то задевает и я срываюсь. Это могут быть зрители, судья, ветер и так далее. Я это признаю и я этим не горжусь. Но я человек, люди совершают ошибки. Я стараюсь становиться лучше с каждым днем. Если я буду терять свою энергию на этом, мол, меня не любят, тогда история будет развиваться, а я этого не хочу. Конечно, всегда хочется, чтобы за тебя болели, но я не хочу этого негатива. Это не то, что бы я хотел взращивать”.

Об игре на улице в Белграде

“Это получилось спонтанно. Впервые я увидел, как кто-то играет в теннис по соседству. Я увидел, что кто-то снимал, но не знал откуда. Ради таких моментов мы и живем, мое сердце было переполнено. Это было просто замечательно!”.

О концентрации в важные моменты

“Мне помогают разные техники дыхания, так я остаюсь более сосредоточенным. Также это визуализация. Я сильно верю в то, что представляю в голове. Все разрастается и становится реальностью. Еще это мысли о своей семье, какие-то личные мечты, что угодно, что может тебя взбодрить в важные моменты”.

О раздевалке, которую на последних стадиях приходится делить с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером

“В основном мы стараемся друг друга избегать (смеется). Не на всех турнирах раздевалки такие уж большие, иногда мы просто прячемся за нашими шкафчиками или что-то в этом роде. Иногда мы принимаем душ в соседних кабинках, но мы не смотрим друг на друга (смеется). Это немного некомфортно, мы в неудобном положении с нашими командами, большие эмоции на кону”.



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Источник:

twitter.com/ozmo_sasa