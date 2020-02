Новак Джокович: “Я мотивирован на то, чтобы этот сезон стал для меня самым лучшим”

Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)

Лидер мирового рейтинга нацелен одержать победы на всех крупных соревнованиях в 2020 году.



Об успехе

“Для меня это звучит странно… Пока все говорят о трофеях и так далее, это создает много давления. У меня есть мои цели, конечно же, титулы заставляют тебя гордиться и быть счастливым в этот момент, но они не могут полностью удовлетворить меня по жизни. Мое основное вдохновение – это радость, которую я чувствую, когда держу ракетку. Если бы дело было в другом, меня бы тут с вами не было. Если я не переживаю эту первоначальную любовь четырехлетнего мальчика, то не буду чувствовать себя удовлетворенным. Кроме того, благодаря теннису у меня есть возможность стать лучшим человеком”.

О сезоне-2020

“У меня есть краткосрочный и долгосрочный планы вместе с моей командой. У меня есть опыт и я знаю, чего это стоит. Первый шаг – это то, что я это прекрасно понимаю. Я не думаю, что это будет для меня проблемой, хотя это и не гарантирует результат. Я мотивирован и вдохновлен провести свой лучший сезон в этом году. Я в курсе, что это олимпийский год. Это значит, что расписание будет насыщенным, не только для меня, но и для всех топ-игроков. Будет совсем немного времени, чтобы отдохнуть после Уимблдона. Мои цели в этом году – это турниры Большого Шлема и Олимпиада, потому что эти соревнования проходят реже всего. Я был удостоен такой чести выиграть «бронзу» в 2008 году. И теперь у меня появилось такое чувство, что вроде как пришло время выиграть еще одну медаль. Я на это надеюсь. Я сделают все, что в моих силах, чтобы выйти на пик формы именно во время Олимпийских Игр. Сейчас я с нетерпением жду выступления в Дубае, где отыграю и в одиночке, и в паре. Индиан-Уэллс и Майами – это мой шанс заработать больше очков, потому что в последние несколько лет я не показывал там выдающихся результатов. Сейчас я хочу превзойти себя и эти результаты”.

