Роджер Федерер перенес операцию и не вернется на корты до лета

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)

Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал

Дубай. Ястремская дважды не подала на матч и в итоге проиграла Кудерметовой

Третья ракетка мира испытывал проблемы с правым коленом.



Из-за хирургического вмешательства теннисист не сможет выступить на соревнованиях в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами, на Ролан Гаррос, а также на выставочном матче с Александром Зверевым в Боготе.

В сообщении в соцсетях 38-летний спортсмен отметил, что уже некоторое время он испытывал проблемы с правым коленом. По словам швейцарца, операция прошла хорошо, он надеется на полное восстановление и планирует возобновить свои выступления уже на траве.

В 2016 году Федерер перенес операцию на левом колене из-за проблем с мениском.

Роджер Федерер в прошлом сезоне стал чемпионом в Дубае и Майами, финалистом в Индиан-Уэллс и полуфиналистом на Ролан Гаррос.

View this post on Instagram

A post shared by Roger Federer (@rogerfederer) on Feb 20, 2020 at 2:19am PST