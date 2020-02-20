Роджер Федерер перенес операцию и не вернется на корты до лета

В сообщении в соцсетях 38-летний спортсмен отметил, что уже некоторое время он испытывал проблемы с правым коленом. По словам швейцарца, операция прошла хорошо, он надеется на полное восстановление и планирует возобновить свои выступления уже на траве.
В 2016 году Федерер перенес операцию на левом колене из-за проблем с мениском.
Роджер Федерер в прошлом сезоне стал чемпионом в Дубае и Майами, финалистом в Индиан-Уэллс и полуфиналистом на Ролан Гаррос.
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A post shared by Roger Federer (@rogerfederer) on Feb 20, 2020 at 2:19am PST
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