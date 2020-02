Александр Бублик: “Не вижу, что хорошего в том, чтобы быть теннисистом”

Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира

Доха. Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Катаре

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

55-я ракетка мира рассказал о своем отношении к профессиональному теннису.



– За чьей игрой вам нравится наблюдать?

– Мне нравится, как играет Андрей Рублев. Каждый раз, когда я играю с ним, я в восторге. И по жизни он мне тоже нравится, хороший парень.

Я вообще немного смотрю теннис – только когда играют мои друзья, как Рублев или, например, Жиль Симон. Хотя у Симона, надо сказать, наверное, самая скучная игра в туре. Но мне он нравится, я его с 15 лет знаю, потому что он, как и я, тренировался в Галле.

– Можете объяснить свою тираду из Монпелье (во время матча теннисист на корте заявил, что ненавидит этот спорт всем сердцем)?

– Если честно, я не вижу, что хорошего в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только из-за денег. Если бы не они, я бы уже закончил.

– На ваш взгляд, вы достаточно зарабатываете?

– Нет, потому что иначе я бы уже не играл. Хотя не знаю. Ну я пока не на том уровне, что мой друг Берни (Бернард Томич). Но уже недалеко (смеется).

> Марсель. Бублик и Циципас встретятся в полуфинале соревнований

– Вам нравится быть на корте?

– Я люблю теннис, это я не отрицаю. Мне нравится бить по мячу. Я уверен, что продолжу делать это и после того, как закончу карьеру игрока. Наверное, я умру, играя в теннис.

Но быть профессиональным игроком: каждый день играть против новых соперников, даже если у тебя что-то болит, если тебе тяжело. Нельзя сказать: чувствую себя неважно – пожалуй, не буду играть. Расстался с девушкой и ничего не хочешь – а все равно нужно идти играть.

А когда проигрываешь, еще нужно отвечать на вопросы, почему проиграл. Так иди сам сыграй, раз такой умный и считаешь, что можешь лучше меня. Вот это все я ненавижу. В командном спорте можешь подойти к тренеру и сказать, что тебе сегодня плохо, и ты не можешь играть. В теннисе так нельзя.

– Вам больше нравятся командные виды?

– Нет, я не командный игрок. Я воспитан одиночкой. Мне нравится играть за сборную в Кубке Дэвиса, но, если бы я мог, я бы приезжал за день до матча, после всех тренировок.

– Это все звучит довольно цинично.

– Это русская черта. Мы все немного циничны. Помню, как Даниил Медведев на US Open сказал настроенным против него трибунам [что он будет побеждать им назло]. Мы, русские, жесткие.

View this post on Instagram

A post shared by Tennis TV (@tennistv) on Jul 30, 2019 at 2:00pm PDT