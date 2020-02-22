Александр Бублик: “Не вижу, что хорошего в том, чтобы быть теннисистом”

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55-я ракетка мира рассказал о своем отношении к профессиональному теннису.
– За чьей игрой вам нравится наблюдать?
– Мне нравится, как играет Андрей Рублев. Каждый раз, когда я играю с ним, я в восторге. И по жизни он мне тоже нравится, хороший парень.
Я вообще немного смотрю теннис – только когда играют мои друзья, как Рублев или, например, Жиль Симон. Хотя у Симона, надо сказать, наверное, самая скучная игра в туре. Но мне он нравится, я его с 15 лет знаю, потому что он, как и я, тренировался в Галле.
Но быть профессиональным игроком: каждый день играть против новых соперников, даже если у тебя что-то болит, если тебе тяжело. Нельзя сказать: чувствую себя неважно – пожалуй, не буду играть. Расстался с девушкой и ничего не хочешь – а все равно нужно идти играть.
А когда проигрываешь, еще нужно отвечать на вопросы, почему проиграл. Так иди сам сыграй, раз такой умный и считаешь, что можешь лучше меня. Вот это все я ненавижу. В командном спорте можешь подойти к тренеру и сказать, что тебе сегодня плохо, и ты не можешь играть. В теннисе так нельзя.