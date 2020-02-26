Дубай. Циципас вновь встретится с Бубликом, Пэр отыгрывает четыре матчбола

Новости

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Акапулько. Бондаренко одержала победу в упорном матче на старте

Доха. Ястремская выиграла стартовый матч и дальше сыграет с чемпионкой Australian Open

Продолжаются матчи первого круга на кортах турнира в ОАЭ.



Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

С. Циципас (Греция, 2) – П. Карреньо-Буста (Испания) 7-6(1), 6-1

Д. Эванс (Великобритания) – Ф. Фоньини (Италия, 4) 3-6, 6-4, 7-5

Б. Пэр (Франция, 8) – М. Чилич (Хорватия) 2-6, 7-5, 7-6(1)

А. Бублик (Казахстан) – Х. Гуркач (Польша) 6-2, 7-5

Ф. Крайинович (Сербия) – Ж. Соуза (Португалия) 4-6, 6-3, 6-3

– Бенуа Пэр отыграл 4 матчбола в поединке с Марином Чиличем. Далее восьмого сеяного ждет французское дерби с Ришаром Гаске. Гаске ведет в статистике их встреч 7-2.

– Вторую неделю подряд на корте встретятся Стефанос Циципас и Александр Бублик. В Марселе состоялся их первый очный поединок, в котором Циципас выиграл в 2 сетах.

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Фото: ATP Tour.