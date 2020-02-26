Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДубай. Циципас вновь встретится с Бубликом, Пэр отыгрывает четыре матчбола
Теннис

Дубай. Циципас вновь встретится с Бубликом, Пэр отыгрывает четыре матчбола

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 17:46

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

Вчера, 13:27

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Вчера, 08:10

Акапулько. Бондаренко одержала победу в упорном матче на старте

24.02.20 19:22

Доха. Ястремская выиграла стартовый матч и дальше сыграет с чемпионкой Australian Open

Продолжаются матчи первого круга на кортах турнира в ОАЭ.

Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500
Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
С. Циципас (Греция, 2) – П. Карреньо-Буста (Испания) 7-6(1), 6-1
Д. Эванс (Великобритания) – Ф. Фоньини (Италия, 4) 3-6, 6-4, 7-5
Б. Пэр (Франция, 8) – М. Чилич (Хорватия) 2-6, 7-5, 7-6(1)
А. Бублик (Казахстан) – Х. Гуркач (Польша) 6-2, 7-5
Ф. Крайинович (Сербия) – Ж. Соуза (Португалия) 4-6, 6-3, 6-3

Читайте также:  Надаль победил Медведева и выиграл US Open

– Бенуа Пэр отыграл 4 матчбола в поединке с Марином Чиличем. Далее восьмого сеяного ждет французское дерби с Ришаром Гаске. Гаске ведет в статистике их встреч 7-2.

– Вторую неделю подряд на корте встретятся Стефанос Циципас и Александр Бублик. В Марселе состоялся их первый очный поединок, в котором Циципас выиграл в 2 сетах.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: ATP Tour.

Читайте также:  Свитолина - Голубич: онлайн-трансляция матча Australian Open

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Сестры Киченок уступили лидерам посева на турнире в Дохе

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 25 февраля. Результаты дня

Определилась следующая соперница Ястремской в Дохе

Доха. Мугуруса сыграет против Ястремской в третьем круге

Ястремская – Кенинов. Обзор матча

Закрыть