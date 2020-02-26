Дубай. Циципас вновь встретится с Бубликом, Пэр отыгрывает четыре матчбола

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге
Вчера, 13:27
По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире
Вчера, 08:10
Акапулько. Бондаренко одержала победу в упорном матче на старте
24.02.20 19:22
Доха. Ястремская выиграла стартовый матч и дальше сыграет с чемпионкой Australian Open
Продолжаются матчи первого круга на кортах турнира в ОАЭ.
Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500 Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард • Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг С. Циципас (Греция, 2) – П. Карреньо-Буста (Испания) 7-6(1), 6-1 Д. Эванс (Великобритания) – Ф. Фоньини (Италия, 4) 3-6, 6-4, 7-5 Б. Пэр (Франция, 8) – М. Чилич (Хорватия) 2-6, 7-5, 7-6(1) А. Бублик (Казахстан) – Х. Гуркач (Польша) 6-2, 7-5 Ф. Крайинович (Сербия) – Ж. Соуза (Португалия) 4-6, 6-3, 6-3