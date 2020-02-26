Матч Кубка Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей

После консультаций с Японской теннисной федерацией, которая следовала рекомендациям Японского теннисного агенства и Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, ITF приняла решение отменит посещение данного матча зрителями из-за эпидемии коронавируса. Всем болельщикам, которые уже приобрели билеты, будут возвращены потраченные средства.
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Напомним, что ранее ATP отменила мартовскую серию “челленджеров” в Китае, ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации, а WTA отменила турнир 125k в Сиане.
Также в марте из-за коронавируса не состоится матч между Румынией и Китаем в рамках Первой группы Кубка Дэвиса, а на прошлой неделе был отменён финал “челленджера” в Италии с участием украинца Ильи Марченко.
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