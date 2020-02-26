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Теннис

Матч Кубка Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей

Евгений НикитюкНет комментариев
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6-7 марта в городе Мики сборная Японии проведёт домашний матч с командой Эквадора, в котором определится обладатель путёвки в Финал Кубка Дэвиса в ноябре.

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После консультаций с Японской теннисной федерацией, которая следовала рекомендациям Японского теннисного агенства и Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, ITF приняла решение отменит посещение данного матча зрителями из-за эпидемии коронавируса. Всем болельщикам, которые уже приобрели билеты, будут возвращены потраченные средства.

> В апреле в Осаке запланирован матч плей-офф Кубка Федерации между Японией и Украиной

Напомним, что ранее ATP отменила мартовскую серию “челленджеров” в Китае, ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации, а WTA отменила турнир 125k в Сиане.

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Также в марте из-за коронавируса не состоится матч между Румынией и Китаем в рамках Первой группы Кубка Дэвиса, а на прошлой неделе был отменён финал “челленджера” в Италии с участием украинца Ильи Марченко.

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Источник:
www.daviscup.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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