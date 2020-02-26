Сестры Киченок уступили лидерам посева на турнире в Дохе

Сестры Киченок не смогли продолжить борьбу на турнире в Дохе
#Киченок
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Дохе.
В матче второго круг украинки уступили первому номеру посева – Се Шувей (Тайвань) и Барбаре Стрицовій (Чехия).
Матч продолжался 1 час. В каждом сете сестры Киченок проиграли два гейма на своей подаче.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовой фонд $3,240,445
Хард
Второй круг, 25 февраля
Се Шувей / Барбара Стрицова – Надежда Киченок / Киченок 6:2, 6:2
Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.
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