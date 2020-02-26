Сестры Киченок уступили лидерам посева на турнире в Дохе

Сестры Киченок не смогли продолжить борьбу на турнире в Дохе

#Киченок

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Дохе.

В матче второго круг украинки уступили первому номеру посева – Се Шувей (Тайвань) и Барбаре Стрицовій (Чехия).

Матч продолжался 1 час. В каждом сете сестры Киченок проиграли два гейма на своей подаче.

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Призовой фонд $3,240,445

Хард

Второй круг, 25 февраля

Се Шувей / Барбара Стрицова – Надежда Киченок / Киченок 6:2, 6:2

Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.