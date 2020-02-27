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Теннис

Ник Кириос: “На реакцию зрителей мне наплевать, они проявили неуважение”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я борюсь с травмой запястья уже несколько недель с Открытого чемпионата Австралии. На прошлой неделе я не смог выступить в Делрей-Бич. Я приехал в Акапулько, попытался сыграть, но, очевидно, я не готов играть. Я чувствовал боль на каждом бекхенде. Это обидно, учитывая, какие воспоминания у меня связаны с этим местом в прошлом году. Мне трудно приезжать сюда и отказываться от игры.

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Что я думаю по поводу реакции зрителей, которые меня освистали? Мне наплевать. Серьезно, мне наплевать. Я не в порядке. Я постарался приехать, пообщаться с прессой, старался сыграть, чтобы болельщики могли посмотреть теннис. Так что это было большое неуважение.

Сейчас я надеюсь передохнуть неделю и попытаться вернуться в Тур уже в Индиан-Уэллс и в Майами”.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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