Ник Кириос: “На реакцию зрителей мне наплевать, они проявили неуважение”

Прошлогодний чемпион турнира в Акапулько досрочно закончил борьбу в первом круге против Уго Умбера.



“Я борюсь с травмой запястья уже несколько недель с Открытого чемпионата Австралии. На прошлой неделе я не смог выступить в Делрей-Бич. Я приехал в Акапулько, попытался сыграть, но, очевидно, я не готов играть. Я чувствовал боль на каждом бекхенде. Это обидно, учитывая, какие воспоминания у меня связаны с этим местом в прошлом году. Мне трудно приезжать сюда и отказываться от игры.

Что я думаю по поводу реакции зрителей, которые меня освистали? Мне наплевать. Серьезно, мне наплевать. Я не в порядке. Я постарался приехать, пообщаться с прессой, старался сыграть, чтобы болельщики могли посмотреть теннис. Так что это было большое неуважение.

Сейчас я надеюсь передохнуть неделю и попытаться вернуться в Тур уже в Индиан-Уэллс и в Майами”.

