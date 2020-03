Свитолина одержала 14-й титул в карьере

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина выиграла в финале Abierto GNP Seguros – International в чешки Мария Боузкової – 7:5, 4:6, 6:4.

Несмотря на прогноз букмерів, матч получился на удивление тяжелым для украинки и длился более трех часов.

Свитолина 6 раз подала на вылет и сделала 3 двойные ошибки. Также в активе Свитолиной 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

She’s the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour триллер, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ

— WTA (@WTA) March 9, 2020