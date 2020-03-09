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Теннис

Свитолина одержала 14-й титул в карьере

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Источник – Чемпион.

Элина Свитолина выиграла в финале Abierto GNP Seguros – International в чешки Мария Боузкової – 7:5, 4:6, 6:4.

Несмотря на прогноз букмерів, матч получился на удивление тяжелым для украинки и длился более трех часов.

Свитолина 6 раз подала на вылет и сделала 3 двойные ошибки. Также в активе Свитолиной 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Финал, 9 марта

Элина Свитолина (7) – Мария Боузкова (57) 7:5, 4:6, 6:4

Победа в Мексике стала 14 в карьере для украинки на турнирах WTA и первой с октября 2018 года. Напомним, в обновленном рейтинге WTA Свитолина поднимется на 6 строчку.

Источник: champion.com.ua
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