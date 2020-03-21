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Теннис

Доминик Тим: “Та участь, которая постигла теннисистов, она затронула весь мировой спорт”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 12:24

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

18.03.20 20:34

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

18.03.20 20:01

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

18.03.20 19:34

Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"

Третья ракетка мира прокомментировал отмену соревнований до начала лета.

“Очевидно, что сейчас есть более важные вещи в жизни, чем теннис, и каждый из нас должен внести свою лепту. В любом случае, такие меры для тенниса – очень радикальные и драматичные для нас, но мы все должны научиться, как с этим жить. Та участь, которая постигла профессиональных теннисистов, она затронула весь мировой спорт, это естественно. Нет никого, для кого это было бы здорово, особенно, если ты не знаешь, что будет дальше.

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> Леся Цуренко: “Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза”

Сейчас у нас есть предварительная дата (когда возобновят соревнования) и я буду начинать подготовку к травяному сезону в ближайшем будущем. Пока я не тренируюсь. Я, как и все сейчас в Австрии, нахожусь дома, стараюсь поддерживать небольшую физическую активность. Пока никто не знает наверняка, когда это закончится. Самое важное сейчас – это оставаться здоровыми!”.

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Источник:
skysportaustria.at

Источник: btu.org.ua
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