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Теннис

Эшли Барти: “Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул на Ролан Гаррос в сентябре”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Несколько дней назад Федерация тенниса Франции сообщила, что проведение Ролан Гаррос в этом году запланировано на 20 сентября – 4 октября. Причиной этого решения стала пандемия коронавируса. Изначально турнир должен был пройти с 24 мая по 7 июня.

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“Я не общалась с Ги Форже, но я с радостью сыграю на Ролан Гаррос, несмотря на то, когда он состоится. Надеюсь, я воспользуюсь шансом защитить титул в сентябре, ведь я всегда обеими руками за то, чтобы соревноваться.

Сейчас в мире происходят вещи, гораздо важнее тенниса, так что я за то, чтобы уберечь всех нас от опасности и сохранить здоровье”, – сказала австралийка в интервью Australian Associated Press.

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В прошлом году в Париже Барти выиграла свой дебютный титул Большого Шлема. В ближайшие два с половиной месяца австралийка сохранит за собой лидерство в рейтинге WTA. Напомним, что возобновление турниров планируется с 8 июня.

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Источник:
www.theage.com.au

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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