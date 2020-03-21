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Теннис

Сергей Стаховский: Зеленский – это лишь популизм

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Источник – Чемпион.

У президента Украины Владимира Зеленского нет ничего кроме популизма.

Об этом заявил известный украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью Трибуне.

“Это является лишь популизмом. Когда человек говорит, что не имеет влияния на судей и они независимые, а потом отпускает беркутовцев под обмен с Россией, то можно рассказывать, что у нас абсолютно аполитичные судьи, но доказательства тут. Это просто факт. Ему были нужны люди для обмена, он отдал приказ.

Сам Зеленский не сделал ни одного плохого действия, но команда вокруг делает такой хаос и такие шаги, что понимаешь: либо он не контролирует команду и не имеет на нее влияния, либо ему безразлично и он с ними, но наружу показывает другое. По нему видно, что он переживает за это все, он всегда взволнован, на нем нет лица. Но как случилось так, что команда, которую он набрал, полностью неконтролируемая?”

Ранее Стаховский заявил, что лучшим временем для Украины было два месяца после Революции Достоинства, а также признался, что не смотрит боев Ломаченко, Усика и Гвоздика.

Источник: champion.com.ua
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